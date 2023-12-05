Как избавиться от пятен на кожаных вещах без химчистки: 7 простых способов

Поставить пятно на кожаную сумку, обувь или одежду не так уж сложно, а вот вывести его потом - головная боль. Жир может проникнуть в поры кожи, из-за чего она станет тусклой и обесцвеченной. При намокании такая кожа начнет шелушиться.

Как быстро удалить пятно с кожаных изделий, чтобы не испортить вещь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vintage Leather.

Что можно использовать для удаления пятен

Если на кожаном изделии появилось пятно, важно действовать быстро. Чем раньше вы его обработаете, тем выше шансы успешно его удалить без следа. Кожа - это сырой продукт, поэтому она пористая. А значит, любая жидкость может просочиться в кожу и вызвать появление пятен. Взаимодействие некоторых веществ может оставлять на коже пятна жира.

Первое, что нужно сделать - приложить к пятну сухую тряпочку, чтобы впитать как можно больше жидкости.

Далее вам понадобятся обычные домашние средства для чистки: жидкое мыло или средство для посуды, уксус, сода, лимонный сок, крахмал, присыпка или тальк.

Как использовать средства для очистки

Мыло для посуды. Смешайте средство с теплой водой. Затем с помощью губки или салфетки из микрофибры потрите пятно. Возможно, придется сделать это несколько раз, чтобы удалить загрязнение. Потом нужно обязательно просушить, чтобы не повредить кожу.

Уксус. Смешайте уксус с водой (1:1) и протрите загрязнение мягкой тканью. Повторяйте, пока пятно не исчезнет.

Лимонный сок. Смочите пятно лимонным соком - это поможет расщепить жир и быстрее его удалить. Затем чистой тканью промокните участок и впитайте как можно больше жидкости. Когда вся жидкость будет впитана, подготовьте кожу, чтобы восстановить ее естественную мягкость и блеск.

Детская присыпка или тальк. Посыпьте пятно большим количеством детской присыпки и оставьте на 15 минут. Это поможет впитаться жидкости. Потом смахните порошок мягкой тканью. Возможно, придется повторить процедуру несколько раз, чтобы избавиться от пятна. После удаления пятна отполируйте участок сухой тканью, чтобы восстановить естественный блеск кожи.

Кукурузный крахмал. Нанесите его на пятно и оставьте на некоторое время. Как только он впитает масло, стряхните его. Повторите при необходимости процедуру еще раз.

Пищевая сода. Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите его на пораженный участок мягкой тканью или губкой. Втирайте пасту круговыми движениями. Сотрите пасту влажной тряпкой. Повторяйте процедуру, пока пятно не исчезнет, и кожа не станет чистой.

Спирт. Этот способ подойдет для удаления пятен с искусственной кожи. Распылите немного спирта на чистую ткань и потрите пятно круговыми движениями, пока оно не исчезнет.

Важно!

Никогда не используйте для очистки кожи агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства. Это может повредить материал и затруднить удаление пятна.

Не трите пятно слишком сильно. Это может повредить кожу и затруднить удаление пятна.

Избегайте нагревания, чтобы удалить пятно. Это может привести к растеканию жира и ухудшения состояния пятна.