Як позбутися плям на шкіряних речах без хімчистки: 7 простих способів

Поставити пляму на шкіряну сумку, взуття чи одяг не так уже й складно, а ось вивести її потім - головний біль. Жир може проникнути в пори шкіри, через що вона стане тьмяною та знебарвленою. При намоканні така шкіра почне лущитися.

Як швидко видалити плями зі шкіряних виробів, щоб не зіпсувати річ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Vintage Leather.

Що можна використовувати для видалення плям

Якщо на шкіряному виробі з'явилася пляма, важливо швидко діяти. Чим раніше ви його обробите, тим вищі шанси успішно його видалити без сліду. Шкіра - це сирий продукт, тому вона пориста. Отже, будь-яка рідина може просочитися в шкіру і викликати появу плям. Взаємодія деяких речовин може залишати плями жиру на шкірі.

Перше, що потрібно зробити - прикласти до плями суху ганчірочку, щоб увібрати якомога більше рідини.

Далі вам знадобляться звичайні домашні засоби для чищення: рідке мило або посуд, оцет, сода, лимонний сік, крохмаль, присипка або тальк.

Як використовувати засоби для очищення

Мило для посуду. Змішайте засіб із теплою водою. Потім за допомогою губки або серветки з мікрофібри потріть пляму. Можливо, доведеться це зробити кілька разів, щоб видалити забруднення. Потім необхідно обов'язково просушити, щоб не пошкодити шкіру.

Оцет. Змішайте оцет із водою (1:1) і протріть забруднення м'якою тканиною. Повторюйте, поки пляма не зникне.

Лимонний сік. Змочіть пляму лимонним соком - це допоможе розщепити жир і швидше його видалити. Потім чистою тканиною промокніть ділянку і вберіть якнайбільше рідини. Коли вся рідина буде увібрана, підготуйте шкіру, щоб відновити її природну м'якість і блиск.

Дитяча присипка чи тальк. Посипте пляму великою кількістю дитячої присипки та залиште на 15 хвилин. Це допоможе вбратися рідини. Потім змахніть порошок м'якою тканиною. Можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів, щоб позбутися плями. Після видалення плями відполіруйте ділянку сухою тканиною, щоб відновити природний блиск шкіри.

Кукурудзяний крохмаль. Нанесіть його на пляму та залиште на деякий час. Як тільки він убере масло, струсіть його. Повторіть процедуру ще раз.

Харчова сода. Зробіть пасту з харчової соди та води. Нанесіть його на уражену ділянку м'якою тканиною або губкою. Втирайте пасту круговими рухами. Зітріть пасту вологою ганчіркою. Повторюйте процедуру, доки пляма не зникне, і шкіра не стане чистою.

Спирт. Цей спосіб підійде для видалення плям зі штучної шкіри. Розпорошіть трохи спирту на чисту тканину і потріть пляму круговими рухами, доки вона не зникне.

Важливо!

Ніколи не використовуйте для очищення шкіри агресивні хімікати або абразивні засоби для чищення. Це може пошкодити матеріал і утруднити видалення плями.

Не тріть пляма занадто сильно. Це може пошкодити шкіру та утруднити видалення плями.

Уникайте нагрівання, щоб видалити пляму. Це може призвести до розтікання жиру та погіршення стану плями.