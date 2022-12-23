Как вывести пятна клея с одежды: самые проверенные способы

Пятно клея может оказаться на одежде даже у самого аккуратного человека. И не спешите сразу прощаться с любимыми вещами. Избавиться от пятен можно даже в том случае, если клей давно засох.

Какие проверенные способы помогут удалить с одежды пятна клея - читайте в материале ниже.

Как удалить ПВА

Клей ПВА используют не только в быту, а еще в школах и детских садах, библиотеках и так далее. Он водорастворимый, поэтому удалить его с одежды можно сразу - с помощью воды с хозяйственным мылом. Можно сразу замочить одежду в теплой воде с порошком, а потом постирать.

Если пятно уже высохло, то используйте спирт - намочите ватный тампон и протирайте пятно, пока оно не растворится. С замши или меха клей можно удалить с помощью нашатырного спирта - подержите предварительно над паром, минут 5. А потом протрите ваткой с нашатырем.

С синтетических тканей клей ПВА удаляется обычным уксусом.

Силикатный клей

Силикатный клей (или жидкое стекло) удаляется с ткани обычной стиркой, если пятно свежее. Если пятно засохло, то нужно замочить ткань на несколько часов в теплом растворе стирального порошка и питьевой соды.

Пятно клея отойдет после замачивания, а остатки можно очистить щеткой. Деликатные ткани, такие как шелк, батист, тонкий трикотаж - отнесите сразу в химчистку, так как так обрабатывать их нельзя.

Горячий клей

Такой клей оставляет на одежде пятна, которые потом трудно вывести. Для удаления лучше использовать разные способы - какой-нибудь из них точно сработает.

Небольшие пятна потрите ватным тампоном, который смочен в изопропиловом спирте.

Прогладьте испачканное место горячим утюгом через чистую хлопчатобумажную ткань. Клей перейдет на тканевую прокладку. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз - до нужно результата.

Положите одежду в морозильную камеру. А утром уберите замерзший клей с помощью тупого кухонного ножа или металлической ложки.

Силиконовый клей

Силиконовый клей (или герметик) растворяется в кислой среде. Небольшие пятна лучше застирать с уксусом.

Более стойкие придется удалять с использованием спирта - смочите пятно любым видом спирта и ждите, пока силикон не начнет скатываться в шарики. Потом их удалите.

Чем еще можно удалить клей

Самые простые средства для удаления пятен от клея - медицинский спирт и химические растворители. Если растворителя дома нет, подойдет обычное средство для снятия лака с ногтей на основе ацетона.

Свежие пятна можно потереть, а на старые нужно наложить компресс. Не вдыхайте пары растворителя и используйте защитные перчатки для рук.

Чтобы размягчить старое и засохшее пятно клея, можно смазать его сначала вазелином. А потом приступать к удалению размякшего пятна.

Для удаления пятен можно использовать растительное масло. Жировая основа размягчает клей и помогает удалить его с одежды. Спиртом и растительным маслом обычно удаляют клей с любой ткани.

Ацетон и растворители для деликатных и ярко окрашенных вещей не подходят и могут повредить ткань или узор.

Важно! Перед использованием любого средства нанесите его на ткань в незаметном месте и проверьте, как оно действует на волокна и цвет ткани. Через 10-15 минут сполосните место под водой. Если повреждений нет, то можно приступать к удалению пятна.

После обработки пятна обязательно постирайте одежду с порошком и кондиционером, чтобы убрать остатки клея и неприятный запах.