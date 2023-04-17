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Как отстирать пятна от тонального крема и помады: самые простые и дешевые способы

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Понедельник 17 апреля 2023 19:06
Как отстирать пятна от тонального крема и помады: самые простые и дешевые способы Чем удалить пятна от тонального крема (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Пятна от тонального крема или помады на одежде, шарфах - головная боль многих женщин. Даже самая качественная косметика, к сожалению, может оставлять следы - из-за резких перепадов температур. А отстирываются это пятна не так уж и легко.

Какими средствами можно отстирать пятна от тонального крема или помады - читайте ниже.

Чем можно удалить тональный крем или помаду с одежды

Большинство пытается сразу же затереть пятно с мылом - и это только усугубляет ситуацию. Дело в том, что любой крем содержит жирные компоненты и простая вода с мылом чаще всего не помогают, а только сильнее втирают средство в ткань.

Если пятно совсем свежее, то можно взять обычное средство для мытья посуды. Однако средство должно быть прозрачным, без дополнительных отдушек и красителей, иначе есть риск, что ткань вашей одежды окрасится в другой цвет.

Нанесите гель на пятно, немного потрите, чтобы он впитался в волокна и замочите минимум на 1 час. Потом постирайте обычным способом - желательно в стиральной машине.

Чем удалить такие пятна с мебели

Если пятно тонального средства или помады попало на мебель, то использовать мыльные растворы нельзя - они оставят неприятные разводы, которые удалить будет еще сложнее.

Для дивана используйте более агрессивные средства - например, бензин. Нанесите его на ватный диск и обработайте загрязнение. Двигайтесь от края пятна к середине. Меняйте ватные диски по мере загрязнения.

Можно также использовать средство для удаления лака - однако тут стоит быть осторожнее, так как есть риск повредить цвет мебели.

Чтобы удалить следы и неприятный запах после очистки агрессивными средствами - протрите поверхность антибактериальными салфетками. Спирт в этих салфетках нейтрализует жирные следы.

Кстати, ранее мы писали о том, какое простое средство поможет вернуть полотенцам мягкость и нежность.

А еще рассказывали о том, как легко вернуть ткани белоснежный цвет и удалить желтизну.

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