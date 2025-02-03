5 тенденций в уходе за кожей, которые никогда не стоит использовать

В социальных сетях можно натолкнуться на вредные вирусные тенденции ухода за кожей. Дерматологи назвали способы, которых стоит категорически избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Очищение салфетками для макияжа

Салфетки для макияжа отлично удаляют макияж с лица. Но они не заменят средство для очищения лица.

Дерматолог Кристин Хан рассказала, что частое использование может вызвать раздражение кожи или нарушить ее естественный барьер из-за агрессивных ингредиентов и трения.

Откажитесь от интенсивной чистки и вытирания, а вместо этого воспользуйтесь мягким очищающим средством.

Нанесение на ресницы касторового масла

Касторовое масло чрезвычайно увлажняет и может быть полезным в небольших количествах, чтобы помочь улучшить кожный барьер. Однако, натирание им глаз и ресниц может вызвать проблемы, если оно попадет в глаза.

Чрезмерное использование такого масла может вызвать инфекцию и образование ячменя. Кроме того, оно само по себе не вызывает более длинного роста волос, но оно может укрепить его и уменьшить ломкость.

Вытирание мицеллярной воды

Мицеллярная вода бесспорно является одним из лучших изобретений косметических средств.

Если вы хотите удалить ее из кожи, то умывание теплой водой или использование мягкого моющего средства гарантирует отсутствие остатков.

Антибактериальное очищающее средство

Антибактериальные очищающие средства якобы уничтожают микробы. Однако, такие средства при чрезмерном использовании могут нарушить ваш микробиом.

Нанесение рапсового масла на кожу

В интернете можно найти много информации о полезном воздействии рапсового масла на кожу.