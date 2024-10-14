Косметолог назвала средства для кожи, которые нужно использовать после 40 лет
Уход за кожей лица после 40 лет имеет свои особенности. В этом возрасте происходят кардинальные изменения в организме женщины.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как ухаживать за кожей после 40 лет.
Возрастные изменения в коже
По словам кометолога Дарии Тищенко, после 40 лет организм начинает снижать выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи. Это приводит к более выраженным морщинам, ухудшению общего тонуса лица и постепенной потере объемов.
В этом возрасте следует использовать:
- сыворотки с антиоксидантами (витамин С) для улучшения тона и борьбы с пигментными пятнами
- пептиды или стимуляторы коллагена для восстановления эластичности. Также следует использовать ретинол на ночь (но его процент должен определить врач)
- следует делать процедуры для лифтинга и четкого контура лица, использовать препараты для контурной пластики губ для свежести и уменьшения или профилактики морщин над губами, ботулинотерапию и биоревитализацию - для синтеза коллагена, эластина и увлажненности кожи
"Старение - это неизбежный процесс, но при правильном уходе можно стареть "красиво" и медленно", - говорится в сообщении.
Уход за кожей в домашних условиях
К тому же важно обратить внимание на образ жизни и привычки. Женщинам после 40 стоит:
- отказаться от умывания хлорированной водой
- умываться специальными средствами
- прекратить применение скрабов с большими частицами
- воздержаться от спиртосодержащих средств по уходу за кожей лица
- отказаться от курения и употребления алкогольных напитков
- ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами
- просмотреть рацион питания
- оптимизировать количество потребления воды
- вести активный образ жизни
Потеря сияния
Клеточный обмен уменьшается в течение десятилетий на 30-50% в возрасте от 30 до 80 лет.
У молодых людей роговой слой кожи регенерирует примерно за 20 дней, но для пожилых это может занять до 30 дней. Это означает, что клетки кожи остаются на лицах дольше, а также требуют больше времени, чтобы шелушиться, когда они отмирают.
После 40 лет будет заметно, что кожа выглядит все более грубой и менее сияющей.
Опущения век
Эта проблема довольно часто возникает после 40 лет, даже если раньше ее не было. У некоторых проблема опущения век возникает даже в период полового созревания, но в этом случае это результат генетической нагрузки.
Но если оно возникает и усиливается с возрастом, это, непременно, признак старения. Проблема усугубляется такими факторами, как:
- стресс
- работа при искусственном освещении
- чрезмерное пребывание на солнце
- мышечная слабость в области век
- эндокринные и системные заболевания
Важно знать, что нет домашних средств, которые могли бы эффективно вернуть глазам прежний вид.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарья Тищенко, сайт Beauty skin и Riversol.