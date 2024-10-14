Косметолог назвала средства для кожи, которые нужно использовать после 40 лет

Уход за кожей лица после 40 лет имеет свои особенности. В этом возрасте происходят кардинальные изменения в организме женщины.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как ухаживать за кожей после 40 лет.

Возрастные изменения в коже

По словам кометолога Дарии Тищенко, после 40 лет организм начинает снижать выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи. Это приводит к более выраженным морщинам, ухудшению общего тонуса лица и постепенной потере объемов.

В этом возрасте следует использовать:

сыворотки с антиоксидантами (витамин С) для улучшения тона и борьбы с пигментными пятнами

пептиды или стимуляторы коллагена для восстановления эластичности. Также следует использовать ретинол на ночь (но его процент должен определить врач)

следует делать процедуры для лифтинга и четкого контура лица, использовать препараты для контурной пластики губ для свежести и уменьшения или профилактики морщин над губами, ботулинотерапию и биоревитализацию - для синтеза коллагена, эластина и увлажненности кожи

"Старение - это неизбежный процесс, но при правильном уходе можно стареть "красиво" и медленно", - говорится в сообщении.

Уход за кожей в домашних условиях

К тому же важно обратить внимание на образ жизни и привычки. Женщинам после 40 стоит:

отказаться от умывания хлорированной водой

умываться специальными средствами

прекратить применение скрабов с большими частицами

воздержаться от спиртосодержащих средств по уходу за кожей лица

отказаться от курения и употребления алкогольных напитков

ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами

просмотреть рацион питания

оптимизировать количество потребления воды

вести активный образ жизни

Потеря сияния

Клеточный обмен уменьшается в течение десятилетий на 30-50% в возрасте от 30 до 80 лет.

У молодых людей роговой слой кожи регенерирует примерно за 20 дней, но для пожилых это может занять до 30 дней. Это означает, что клетки кожи остаются на лицах дольше, а также требуют больше времени, чтобы шелушиться, когда они отмирают.

После 40 лет будет заметно, что кожа выглядит все более грубой и менее сияющей.

Опущения век

Эта проблема довольно часто возникает после 40 лет, даже если раньше ее не было. У некоторых проблема опущения век возникает даже в период полового созревания, но в этом случае это результат генетической нагрузки.

Но если оно возникает и усиливается с возрастом, это, непременно, признак старения. Проблема усугубляется такими факторами, как:

стресс

работа при искусственном освещении

чрезмерное пребывание на солнце

мышечная слабость в области век

эндокринные и системные заболевания