В транспорт з тваринами: як правильно перевозити своїх вигодованців

Перевезення тварин у транспорті України (фото: колаж РБК-Україна)

Стало відомо, як правильно перевозити тварин у громадському транспорті

Перевезення тварин у транспорті України може викликати проблеми, якщо не знати деяких правил, які використовуються в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та маршрутному таксі.

Метро

За правилами метрополітену в Києві можна провозити невеликих собак і кішок. Крім того, можна перевозити собак-поводирів на повідках, але потрібно мати спеціальний сертифікат.

Невеликих собак і кішок можна перевозити тільки в контейнерах або клітинах. Розміри контейнерів для тварин за сумою трьох вимірів (довжина, ширина і висота) не повинні перевищувати 120 сантиметрів. Спускатися в метро з великими собаками заборонено.

Автобус, тролейбус, трамвай

Перевезення домашніх тварин громадським транспортом у кожному місті може регулюватися по-різному. Наприклад, у Львові, великі собаки повинні бути на короткому повідку. При цьому собаки небезпечних порід можуть заходити в транспорт тільки в наморднику.

Маленьких собак можна перевозити в контейнерах або на руках у власника. З котами можна заходити, якщо вони знаходяться в боксах або перенесеннях.

У Києві перевезення тварин дозволяється:

якщо відсутній знак заборони при вході;

на задній площадці;

за наявності жетона і свідоцтва про реєстрацію тварини;

для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і в наморднику;

для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах;

за дотримання порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам

Маршрутне таксі

Маршрутне таксі вважається громадським транспортом. У салоні допускається перевезення дрібних тварин в кошиках, сумках із суцільним дном, собак у намордниках з повідцем, за умови, що тварини не забруднюють салон і речі пасажирів та нахоядтся на підлозі. Якщо є підстилка, то тварин можна посадити на сидіння.

Міська електричка

У міській електричці можна перевозити до двох невеликих собак, одну велику собаку і кішок. Але потрібно щоб був:

ветеринарний паспорт з щепленнями вакциною;

квиток на тварину;

ідентифікує жетон і довідка про реєстрацію тварини.

При цьому невеликі собаки (менше 45 см в холці) і кішки повинні бути у перенесеннях, сумках з водонепроникним дном, на руках або під сидінням;

Великі собаки (більше 45 см в холці) повинні бути на повідку та в наморднику в тамбурі останнього вагона електрички.

Люди, у яких проблеми із зором, можуть їхати з собакою-поводирем. При цьому тварина повинна утримуватись на короткому повідку.

Нагадаємо, що в Запоріжжі в маршрутці кіт їздить сам без господарів. Пасажири зняли кота, коли він розвалився на сидінні. Фото з твариною виклали у Facebook. Користувачі мережі відразу ж розжалобились таким самостійним котом.

Раніше повідомлялося про те, що названі самі несподівані знахідки в київському транспорті: від собаки до банки супу. При цьому всього в 2019 році пасажири транспорту Києва забули 1927 речей.