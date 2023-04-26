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Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу

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Среда 26 апреля 2023 18:53
Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу Фото: как перевозить животных в поездах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Отправляясь в путешествие на поезде вместе с домашними животными украинцам следует придерживаться ряда правил о перевозке питомцев, а также иметь ряд ветеринарных документов. Такие условия действуют как для внутренних железнодорожных поездок в Украине, так и при выезде за границу.

Как правильно перевозить в поездах четверолапых друзей, объяснили в Укрзализныце на странице в Facebook.

В компании отметили, что пассажирам нужно для таких поездок покупать перевозочные документы на животных, что можно сделать в мобильном приложении.

"Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя", - говорится в публикации.

Какие правила путешествия вместе с животными в поездах

Для поездок по территории Украины владельцу животного нужно:

  • иметь с собой ветеринарный документ;
  • приобрести билет на домашнее животное, и если оно до 45 см в холке, питомца следует держать во время поездки в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
  • больших собак, рост которых более 45 см в холке, можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком. Не забывайте, что дополнительно нужно купить билет на животное.

Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу

Правила перевозки животных в поездах на территории Украины (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Базовые правила для выезда за границу:

  • для поездок владельцу животного нужно иметь с собой ветеринарный паспорт международного образца;
  • также у пассажира должен быть действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного - его выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на государственной границе;
  • при поездках в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест; а для выезда в Венгрию, Австрию и Румынию - животные ростом до 45 см могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске, и надо покупать животному отдельный билет;
  • а вот большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке и при условии выкупа всех мест в купе поезда.

Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу

Как перевозить в поездах животных при выезде за границу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Дополнительные требования

Важно учитывать, что для выезда из Украины в некоторые страны также может потребоваться наличие:

  • микрочипа у животного,
  • действующая вакцинация от бешенства,
  • актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
  • документ, что животное не представляет племенной ценности,
  • сертификат соответствия контейнера животные стандартам IATA,
  • свидетельство ВЭТ-1
  • ...и другие документы.

Полный перечень можно посмотреть на сайте Госпродпотребслужбы по этому линку.

Так, УЗ рекомендует пассажирам, которые планируют поездки с животными за границу, заранее обратиться в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в конкретную страну и обратно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уехать за границу с питомцем, и публиковали советы и реальные истории.

А также перед этим писали, как правильно перевозить своих питомцев в общественном транспорте - в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и маршрутном такси.

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