Как путешествовать с домашними животными в поездах в Украине и при выезде за границу
Отправляясь в путешествие на поезде вместе с домашними животными украинцам следует придерживаться ряда правил о перевозке питомцев, а также иметь ряд ветеринарных документов. Такие условия действуют как для внутренних железнодорожных поездок в Украине, так и при выезде за границу.
Как правильно перевозить в поездах четверолапых друзей, объяснили в Укрзализныце на странице в Facebook.
В компании отметили, что пассажирам нужно для таких поездок покупать перевозочные документы на животных, что можно сделать в мобильном приложении.
"Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя", - говорится в публикации.
Какие правила путешествия вместе с животными в поездах
Для поездок по территории Украины владельцу животного нужно:
- иметь с собой ветеринарный документ;
- приобрести билет на домашнее животное, и если оно до 45 см в холке, питомца следует держать во время поездки в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
- больших собак, рост которых более 45 см в холке, можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком. Не забывайте, что дополнительно нужно купить билет на животное.
Правила перевозки животных в поездах на территории Украины (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Базовые правила для выезда за границу:
- для поездок владельцу животного нужно иметь с собой ветеринарный паспорт международного образца;
- также у пассажира должен быть действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного - его выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на государственной границе;
- при поездках в Польшу, Чехию, Словакию и Молдову мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест; а для выезда в Венгрию, Австрию и Румынию - животные ростом до 45 см могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске, и надо покупать животному отдельный билет;
- а вот большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке и при условии выкупа всех мест в купе поезда.
Как перевозить в поездах животных при выезде за границу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Дополнительные требования
Важно учитывать, что для выезда из Украины в некоторые страны также может потребоваться наличие:
- микрочипа у животного,
- действующая вакцинация от бешенства,
- актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
- документ, что животное не представляет племенной ценности,
- сертификат соответствия контейнера животные стандартам IATA,
- свидетельство ВЭТ-1
- ...и другие документы.
Полный перечень можно посмотреть на сайте Госпродпотребслужбы по этому линку.
Так, УЗ рекомендует пассажирам, которые планируют поездки с животными за границу, заранее обратиться в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в конкретную страну и обратно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как уехать за границу с питомцем, и публиковали советы и реальные истории.
А также перед этим писали, как правильно перевозить своих питомцев в общественном транспорте - в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и маршрутном такси.