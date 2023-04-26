Як подорожувати з домашніми тваринами поїздами в Україні і при виїзді за кордон
Вирушаючи у подорож поїздом разом із домашніми тваринами українцям слід дотримуватися низки правил про перевезення улюбленців, а також мати низку ветеринарних документів. Такі умови діють як для внутрішніх поїздок в Україні, так і при виїзді за кордон.
Як правильно перевозити поїздами чотирилапих друзів, пояснили в Укрзалізниці на сторінці у Facebook.
У компанії зазначили, що пасажирам потрібно для таких поїздок купувати перевізні документи на тваринах , що можна зробити у мобільному додатку.
"Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе", - йдеться у публікації.
Які правила подорожі разом із тваринами у поїздах
Для поїздок територією України власнику тварини потрібно:
- мати із собою ветеринарний документ;
- придбати квиток на домашню тварину, і якщо вона до 45 см в холці, улюбленця слід тримати під час поїздки в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- великих собак, зріст яких понад 45 см в холці, можна перевозити лише за умови викупу всіх місць у купе, у наморднику та з повідцем. Не забувайте, що додатково потрібно купити квиток на тварину.
Правила перевезення тварин у поїздах на території України (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Базові правила для виїзду за кордон:
- для поїздок власнику тварини потрібно мати із собою ветеринарний паспорт міжнародного зразка;
- також у пасажира має бути дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоров'я тварини - його видає ветеринар Держпродспоживслужби на державному кордоні;
- при поїздках до Польщі, Чехії, Словаччини та Молдови дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць; а для виїзду до Угорщини, Австрії та Румунії - тварини зростом до 45 см можуть подорожувати з власниками у контейнері-переносці, і треба купувати тварині окремий квиток;
- а ось великі собаки перевозяться в наморднику на жорсткому повідку та за умови викупу всіх місць у купе поїзда.
Як перевозити у поїздах тварин при виїзді за кордон (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Додаткові вимоги
Важливо враховувати, що для виїзду з України до деяких країн також може знадобитися наявність:
- мікрочіпа у тварини,
- діюча вакцинація від сказу,
- актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
- документ, що тварина не становить племінної цінності,
- сертифікат відповідності контейнера для тварини стандартам IATA,
- свідоцтво ВЕТ-1
- ... та інші документи.
Повний перелік можна переглянути на сайті Держпродспоживслужби за цим лінком.
Так, УЗ рекомендує пасажирам, які планують поїздки з тваринами за кордон, заздалегідь звернутися до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для в'їзду з України до конкретної країни та назад.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виїхати за кордон із вихованцем, та публікували поради та реальні історії.
А також перед цим писали, як правильно перевозити своїх вихованців у громадському транспорті - в автобусах, тролейбусах, трамваях, метро та маршрутному таксі.