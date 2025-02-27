Как носить перчатки в 2025 году: самый модный прием, который точно выделит вас из серой толпы

В 2025 году перчатки стали не просто аксессуаром для защиты рук от холода, а и настоящим модным акцентом. Один из главных трендов этого года - перчатка на поясе. Это нестандартный, но стильный трюк, который уже подхватили звезды и fashion-инфлюэнсеры.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее про этот тренд, а также показать, как такой прием стилизации использует украинская блогерша Людмила Луцук.
Если вы не любите носить перчатки, но хотите добавить изюминку в свой образ, попробуйте необычный прием - заправьте одну или две перчатки под ремешок вашего пояса. Это один из самых стильных трюков в моде 2025 года.
Модный совет: чтобы лук с перчатками выглядел действительно эффектно, выбирайте модели, которые контрастируют с вашей одеждой.
Перчатка на поясе - трендовый прием стилизации (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Его увидели на показах осень-зима 2024/25 всемирно известных брендов Balenciaga, Prada и Rick Owens, а затем стиль подхватили фешн-блогеры. Это напоминает старую традицию, когда джентльмены носили перчатки в руках или за поясом, но с современным оттенком.
Модный прием на весну 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)
Украинская блогерша Людмила Луцук, которая ранее была известна как Люда с Голливуда, следит за модными трендами - в последнее время она заметно похудела и часто делится с подписчиками модными образами.
Она продемонстрировала в сети образ, который можно себе взять на заметку на весну 2025. Так, она надела брюки палаццо насыщенного синего оттенка, белую рубашку и свитер такого же цвета, как и штаны.
Свой образ блогерша дополнила укороченным пальто-пиджаком из искусственного меха светло-бежевого оттенка, а линию талии подчеркнула тонким ремнем. Именно в этом образе она использовала прием с коричневыми перчатками на поясе.
Ранее мы рассказали, как выглядит ретро-фасон джинсов, который вновь стал популярным среди модниц.
Также узнайте, как носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть дешево.
Для написания материала были использованы страницы в Instagram Sylvie Mus, Людмилы Луцук, стилиста less_is_best_fashion.