Как стилизовать обычный серый костюм: Анастасия Цимбалару показала модный прием

Брючный костюм - это универсальный элемент гардероба, который может быть как классическим, так и ультрамодным. В 2025 году он не теряет своей актуальности, и есть множество способов стилизовать его, чтобы создать стильный и эффектный образ.

Как носит брючный костюм Анастасия Цимбалару

Актриса следит за модными трендами и часто показывает в своем блоге интересные образы на каждый день. На этот раз она продемонстрировала, как можно обыграть обычный костюм серого цвета в полоску, состоящий из пиджака в стиле оверсайз и прямых брюк.



Анастасия Цимбалару показала новый образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Чтобы подчеркнуть деловой стиль, актриса надела белую рубашку, которую она заправила в штаны. Дополнить лук она решила подтяжками контрастного цвета.



Цимбалару продемонстрировала, как носить костюм (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Также она выбрала необычную обувь под костюм – вместо традиционных туфель или ботильонов Цимбалару надела серые кроссовки и белые носки, таким образом создав более расслабленный лук.



Актриса дополнила строгий костюм кроссовками (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Также строгие брюки можно носить с уютным свитером или футболкой с принтом. Дополните образ кедами или ботинками на платформе, чтобы придать ему неформальный, но стильный вид.



Анастасия Цимбалару показала, как можно смешивать стили (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Как еще можно носить деловой костюм и кроссовки

Классический костюм с белыми кроссовками

Чтобы создать стильный и минималистичный образ, сочетайте классический брючный костюм (например, темно-синий или черный) с белыми кроссовками. Это классическое сочетание выглядит свежо и современно, при этом не перегружает образ. Такой стиль можно носить как для работы, так и на прогулку.

Необычные костюмы с яркими кроссовками

Если вы хотите добавить немного яркости в образ, выберите костюм с интересным принтом или ярким цветом (например, красный или желтый) и сочетайте его с кроссовками, которые будут контрастировать с костюмом. Например, яркие кроссовки с принтом или кислотные оттенки сделают ваш лук еще более стильным и смелым.

Укороченные брюки и кроссовки