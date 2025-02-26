Как выглядит ретро-фасон джинсов, который вновь стал популярным среди модниц
Весной 2025 года в тренды вернулся фасон клеш, который был модным символом 60-70-х годов. Брюки и джинсы такого кроя станут удачным дополнением к большинству вещей в гардеробе, а также подчеркнут достоинства фигуры.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее про этот тренд, а также показать, с чем джинсы клеш от колена носят в этом сезоне фешн-блогеры.
Джинсы клеш - это фасон, который появился в 1970-х годах, в эпоху хиппи и диско, и быстро стал символом того времени. Суть этого фасона - расширение штанин от колена вниз, что придает силуэту динамичность и свободу.
В 2025 году они снова стали популярными по нескольким причинам.
Ностальгия
Мода циклична, и спустя несколько десятилетий многие дизайнеры и бренды снова обращаются к стилям прошлого. 70-е годы с их яркими красками, свободой и индивидуальностью становятся актуальными, особенно в контексте сегодняшней глобальной тенденции на ретро и винтаж.
Джинсы клеш в моде (фото: instagram.com/by_eva_)
Переоценка комфорта
Клеш - это не только красиво, но и удобно. Этот фасон позволяет двигаться свободнее, не ограничивая движения, что делает его более практичным для повседневной носки в отличие от узких моделей.
Джинсы клеш хорошо сочетаются с куртками (фото: instagram.com/by_eva_)
Экологичный тренд
Джинсы в стиле ретро часто изготавливаются из более качественных и долговечных материалов, что отвечает запросу на устойчивую моду. Это также связано с растущим интересом к минималистичному подходу, когда люди выбирают вещи, которые можно носить долго.
Джинсы клеш снова в моде (фото: instagram.com/discodaydream)
С чем носить джинсы клеш весной 2025
Кожаная куртка
Кожа и клеш-джинсы - это всегда удачное сочетание. Кожаная куртка или жилет прекрасно дополнит ваш образ, добавив шика и дерзости. Дополнят образ вместительная сумка и яркий шарф.
Джинсы клеш и кожаная куртка (фото: instagram.com/anaasaber)
Куртка в стиле кантри
Куртка в стиле кантри с контрастным воротничком - это стильный и функциональный элемент одежды, сочетающий традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами. Дополните такую верхнюю одежду джинсами клеш, ботильонами, аксессуарами и стильной теплой панамой.
Вариант с курткой кантри (фото: instagram.com/by_eva_)
Длинное пальто
Пальто черного цвета, голубые джинсы и белый лонгслив или свитер - идеальный вариант на весну, когда погода достаточно переменчива. Дополните лук стильной сумкой-шопером, удобными кроссовками и аксессуарами.
Джинсы и пальто (фото: instagram.com/anoukyve)
Шуба из эко-меха
Для более холодных весенних дней присмотрите вариант с шубой из искусственного меха, например, с принтом зебры. Дополните лук неброскими аксессуарами и обувью черного цвета.
Джинсы клеш и эко-шуба (фото: instagram.com/erinoffduty)
Замшевая куртка с бахромой на рукавах
Куртка из замши - это стильный и элегантный выбор для тех, кто хочет добавить в свой гардероб роскошь и классику. Выбирайте укороченную модель в самом трендовом оттенке - темно-коричневом, а также с бахромой на рукавах.
Джинсы клеш и замшевая куртка (фото: instagram.com/kitkeenan)
Добавьте джинсы клеш и обувь с узким носком - и получится стильный образ в стилистике 70-х.
С замшевой курткой (фото: instagram.com/kitkeenan)
Ранее мы рассказали, почему укороченные джинсы - тренд весны 2025.
Также Надя Дорофеева показала трендовый образ на весну с белыми джинсами.
Для написания материала были использованы страницы в Instagram модных блогеров: LAUREN LEVA, ANAA, Eva Saeed, Anouk Yve, Géraldine Boublil, KIT CLEMENTINE KEENAN.