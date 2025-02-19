Главный хит весны-2025. Как носить кожаные вещи, чтобы не выглядеть дешево: пример от звезд
Вещи из искусственной кожи остаются актуальными и модными в весеннем сезоне 2025 года, их можно сочетать с различными стилями и элементами гардероба. Дизайнеры предлагают разнообразные варианты - от классических курток, бомберов и жакетов до стильных аксессуаров.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как такие вещи носит украинская танцовщица Илона Гвоздева и нотариус, блогер, экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк.
Илона Гвоздева
Хореограф Илона Гвоздева следит за модными трендами. Так, для выхода в свет она выбрала многослойный образ с кожаным пиджаком.
Гвоздева продемонстрировала стильный лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Она надела широкие брюки бежевого оттенка, коричневый гольф-водолазку и трендовый пиджак из кожи рыжего оттенка. Сверх танцовщица накинула серое пальто, а также завершила образ вместительной сумкой в тон к пиджаку и коричневой обувью.
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
С чем еще носить кожаный пиджак в 2025 году
С джинсами
Кожаный пиджак отлично сочетается с джинсами любого кроя - будь то прямые, скинни или бойфренды. Это классическое сочетание подойдет для повседневных выходов. Добавьте к образу белую футболку или стильную рубашку, и ваш лук будет готов.
С платьем
Для более женственного, но все равно стильного образа можно надеть кожаный пиджак с платьем. Это может быть как облегающее платье, так и более свободное - важно, чтобы пиджак гармонировал по стилю. С кожаным пиджаком хорошо смотрятся как мини, так и миди длины платья.
С юбкой
Кожаный пиджак прекрасно сочетается с юбками, будь то юбка-карандаш для делового стиля или более свободная модель для уличного образа. Для создания контраста с жесткостью кожи выберите мягкие ткани для юбки, например, шифон или трикотаж.
Кристина Горняк
Нотариус и блогерша Кристина Горняк продемонстрировала подтянутую фигуру в кожаных брюках классического черного оттенка. Их она дополнила ремнем с эмблемой известного бренда, а также лонгсливом бордового оттенка с затяжкой посередине, которая регулирует длину изделия. Завершить образ она решила ботильонами на высоких каблуках и украшениями из золота.
Почему кожаные брюки - тренд 2025
Разнообразие фасонов
В этом сезоне дизайнеры предлагают кожаные брюки разных типов: от облегающих моделей (скинни) до более свободных, с высокой талией или широкими штанинами. Выбор фасона зависит от ваших предпочтений и стиля.
Классические и яркие цвета
Хотя классический черный и коричневый остаются в тренде, модные дома предлагают также яркие оттенки - от глубокого синего до насыщенного бордового и оливкового. Это дает возможность добавлять в образ интересные акценты.
Комфорт и стиль
Современные кожаные брюки не только выглядят стильно, но и обеспечивают комфорт. Модели с мягкой кожей или экокожей идеально подходят для повседневного ношения и даже для деловых встреч.
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Для написания материала были использованы страницы в Instagram Илоны Гвоздевой и Кристины Горняк.