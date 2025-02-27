Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу

У 2025 році рукавички стали не просто аксесуаром для захисту рук від холоду, а й справжнім модним акцентом. Один із головних трендів цього року - рукавичка на поясі. Це нестандартний, але стильний трюк, який вже підхопили зірки та fashion-інфлюенсери.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд, а також показати, як такий спосіб стилізації використовує українська блогерка Людмила Луцук.
Якщо ви не любите носити рукавички, але хочете додати родзинку до свого образу, спробуйте незвичний спосіб - заправте одну або дві рукавички під ремінець вашого пояса. Це один з найстильніших трюків у моді 2025 року.
Модна порада: щоб лук з рукавичками мав справді ефектний вигляд, обирайте моделі, що контрастують з вашим одягом.
Рукавичка на поясі - трендовий спосіб стилізації (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)
Його побачили на показах осінь-зима 2024/25 всесвітньо відомих брендів Balenciaga, Prada і Rick Owens, а потім стиль підхопили фешн-блогери. Це нагадує стару традицію, коли джентльмени носили рукавички в руках або за поясом, але з сучасним відтінком.
Модний прийом на весну 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)
Українська блогерка Людмила Луцук, яка раніше була відома як Люда з Голлівуду, стежить за модними трендами - останнім часом вона помітно схудла і часто ділиться з підписниками модними образами.
Вона продемонструвала в мережі образ, який можна собі взяти на замітку на весну 2025. Так, вона одягла штани палаццо насиченого синього відтінку, білу сорочку та светр такого ж кольору, як і штани.
Свій образ блогерка доповнила укороченим пальтом-піджаком зі штучного хутра світло-бежевого відтінку, а лінію талії підкреслила тонким ременем. Саме в цьому образі вона використала спосіб з коричневими рукавичками на поясі.
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Sylvie Mus, Людмили Луцук, стиліста less_is_best_fashion.