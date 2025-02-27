Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу

Якщо ви не любите носити рукавички, але хочете додати родзинку до свого образу, спробуйте незвичний спосіб - заправте одну або дві рукавички під ремінець вашого пояса. Це один з найстильніших трюків у моді 2025 року.

Модна порада: щоб лук з рукавичками мав справді ефектний вигляд, обирайте моделі, що контрастують з вашим одягом.



Рукавичка на поясі - трендовий спосіб стилізації (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Звідки пішов цей тренд

Його побачили на показах осінь-зима 2024/25 всесвітньо відомих брендів Balenciaga, Prada і Rick Owens, а потім стиль підхопили фешн-блогери. Це нагадує стару традицію, коли джентльмени носили рукавички в руках або за поясом, але з сучасним відтінком.

Як носити рукавичку на поясі

Одна рукавичка замість двох - тренд базується на тому, що ви носите тільки одну рукавичку, а другу чіпляєте на пояс або поясну петлю джинсів.

Шкіряні, оксамитові або сітчасті - матеріали можуть бути різними, головне, щоб вони гармоніювали з образом.

Контраст або total look - рукавичка може доповнювати колір вбрання або ж навпаки створювати акцент.



Модний прийом на весну 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

З чим поєднувати цей модний прийом

Класичні костюми для суворого, але авангардного образу.

Пальто оверсайз для ефекту недбалого шику.

Мініспідниці та шкіряні куртки для створення незвичного стилю.

Як модний прийом стилізувала Люда з Голлівуду

Українська блогерка Людмила Луцук, яка раніше була відома як Люда з Голлівуду, стежить за модними трендами - останнім часом вона помітно схудла і часто ділиться з підписниками модними образами.

Вона продемонструвала в мережі образ, який можна собі взяти на замітку на весну 2025. Так, вона одягла штани палаццо насиченого синього відтінку, білу сорочку та светр такого ж кольору, як і штани.

Свій образ блогерка доповнила укороченим пальтом-піджаком зі штучного хутра світло-бежевого відтінку, а лінію талії підкреслила тонким ременем. Саме в цьому образі вона використала спосіб з коричневими рукавичками на поясі.