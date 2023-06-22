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Как должна выглядеть законная повестка для призывников: если не так - можно отказаться

Фото: Как должна выглядеть повестка в ТЦК (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. С начала 2023 года в нашей стране вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Указанным Порядком также утверждена обновленная форма повестки.

Об этом сообщил Telegram-канал "Ты же юрист".

Какие реквизиты обязательно должна содержать повестка к ТЦК и СП

Обратите внимание, что в повестке для призывника должны быть заполнены такие поля:

  • название "Повестка";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • Наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • подпись лица, выдавшего повестку;
  • дата выдачи повестки;
  • мокрая печать.

Вы должны знать, что если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены - вы должны указать об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Так должна выглядеть повестка (фото: t.me/ua_lawyer)

В каких случаях еще вы можете отказаться от повестки

  • если неверно указаны данные личности;
  • если повестку вручает не уполномоченное лицо;
  • если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

Как мы ранее сообщали, адвокат объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки.

Также читайте, адвокат рассказал, что делать, если вы получили повестку в СМС.

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Мобилизация в УкраиневоенныеПовестка