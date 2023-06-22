Как должна выглядеть законная повестка для призывников: если не так - можно отказаться

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. С начала 2023 года в нашей стране вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Указанным Порядком также утверждена обновленная форма повестки.
Какие реквизиты обязательно должна содержать повестка к ТЦК и СП
Обратите внимание, что в повестке для призывника должны быть заполнены такие поля:
название "Повестка";
ФИО военнообязанного;
адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
номер повестки;
номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
Наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
подпись лица, выдавшего повестку;
дата выдачи повестки;
мокрая печать.
Вы должны знать, что если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены - вы должны указать об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Так должна выглядеть повестка (фото: t.me/ua_lawyer)
В каких случаях еще вы можете отказаться от повестки
если неверно указаны данные личности;
если повестку вручает не уполномоченное лицо;
если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.