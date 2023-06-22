Как должна выглядеть законная повестка для призывников: если не так - можно отказаться

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. С начала 2023 года в нашей стране вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Указанным Порядком также утверждена обновленная форма повестки.

Об этом сообщил Telegram-канал "Ты же юрист".