Як має виглядати законна повістка для призовників: якщо не так - можна відмовитися

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. З початку 2023 року в нашій країні набув чинності новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зазначеним Порядком також затверджено оновлену форму повістки.
Які реквізити обов'язково має містити повістка до ТЦК та СП
Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:
назва "ПОВІСТКА";
ПІБ військовозобов'язаного;
адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного;
номер повістки;
номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;
дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;
Найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
підпис особи, яка видала повістку;
дата видачі повістки;
мокра печатка.
Ви повинні знати, що якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані – ви повинні повідомити про це уповноваженим особам та маєте повне право відмовитися від її отримання.
Так має виглядати повістка (фото: t.me/ua_lawyer)
У яких випадках ще ви можете відмовитись від повістки
якщо неправильно вказані дані особи;
якщо повістку вручає не уповноважена особа;
якщо на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.