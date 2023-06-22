Как должна выглядеть законная повестка для призывников: если не так - можно отказаться
Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. С начала 2023 года в нашей стране вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Указанным Порядком также утверждена обновленная форма повестки.
Об этом сообщил Telegram-канал "Ты же юрист".
Какие реквизиты обязательно должна содержать повестка к ТЦК и СП
Обратите внимание, что в повестке для призывника должны быть заполнены такие поля:
- название "Повестка";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- Наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- подпись лица, выдавшего повестку;
- дата выдачи повестки;
- мокрая печать.
Вы должны знать, что если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены - вы должны указать об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Так должна выглядеть повестка (фото: t.me/ua_lawyer)
В каких случаях еще вы можете отказаться от повестки
- если неверно указаны данные личности;
- если повестку вручает не уполномоченное лицо;
- если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
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