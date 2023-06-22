Як має виглядати законна повістка для призовників: якщо не так - можна відмовитися

Фото: Як має виглядати повістка у ТЦК (колаж РБК-Україна)

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. З початку 2023 року в нашій країні набув чинності новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зазначеним Порядком також затверджено оновлену форму повістки.

Про це повідомив Telegram-канал "Ти ж юрист".