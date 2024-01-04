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Как легко приготовить яйца пашот без кастрюли: интересный лайфхак из сети

Четверг 04 января 2024 14:38
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Как легко приготовить яйца пашот без кастрюли: интересный лайфхак из сети Как приготовить яйца пашот (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Яйцо пашот - это техника приготовления яйца, при котором белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. Обычно во время приготовления необходима кастрюля, но существует более простой способ приготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на лайфхак из TikTok.

Как приготовить яйца пашот

В сети заявили, что мультипечь, или же аэрофритюрница - лучший вариант для яиц пашот.

В результате такого кулинарного трюка получается идеально круглое и хорошо приготовленное яйцо с жидким желтком и жестким белком вокруг него.

Для такого способа понадобится: две стеклянные баночки, два яйца и немного растительного масла. В баночки добавьте по капле растительного масла, влейте горячую воду и вбейте по яйцу.

Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C. В конце надо слить воду, осторожно ножом пройтись по краям баночек и достать яйца.

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Ошибки при отварке яиц

Во время варки яиц многие допускают ошибки, из-за чего они плохо чистятся и становятся резиновыми.

Одними из самых распространенных ошибок приготовления яиц являются:

  • отваривание яиц, в которых треснула скорлупа
  • приготовление яиц в кастрюле с тонкими стенками и не глубоким дном
  • очень мало воды в кастрюле
  • отваривание яиц без добавления соли
  • слишком большой огонь во время отварки
  • очищение холодных яиц

Ранее мы сообщали, ожидает ли украинцев дефицит яиц.

Также читайте, как приготовить фаршированные яйца по-японски.

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