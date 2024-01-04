Как легко приготовить яйца пашот без кастрюли: интересный лайфхак из сети
Яйцо пашот - это техника приготовления яйца, при котором белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. Обычно во время приготовления необходима кастрюля, но существует более простой способ приготовления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на лайфхак из TikTok.
Как приготовить яйца пашот
В сети заявили, что мультипечь, или же аэрофритюрница - лучший вариант для яиц пашот.
В результате такого кулинарного трюка получается идеально круглое и хорошо приготовленное яйцо с жидким желтком и жестким белком вокруг него.
Для такого способа понадобится: две стеклянные баночки, два яйца и немного растительного масла. В баночки добавьте по капле растительного масла, влейте горячую воду и вбейте по яйцу.
Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C. В конце надо слить воду, осторожно ножом пройтись по краям баночек и достать яйца.
@air.fryeruk AIR FRYER POACHED EGGS #airfryer #airfryerrecipes #airfryeruk #explore #roast #airfryeruktips #viral #airfryerukblogger #eggs original sound - AIR FRYER RECIPES
Ошибки при отварке яиц
Во время варки яиц многие допускают ошибки, из-за чего они плохо чистятся и становятся резиновыми.
Одними из самых распространенных ошибок приготовления яиц являются:
- отваривание яиц, в которых треснула скорлупа
- приготовление яиц в кастрюле с тонкими стенками и не глубоким дном
- очень мало воды в кастрюле
- отваривание яиц без добавления соли
- слишком большой огонь во время отварки
- очищение холодных яиц
Ранее мы сообщали, ожидает ли украинцев дефицит яиц.
Также читайте, как приготовить фаршированные яйца по-японски.