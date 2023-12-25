Эксперт рассказал, ждет ли украинцев дефицит яиц
Яйца в Украине подорожали в последнее время. Будет ли дефицит этого продукта в Украине - вопрос, который волнует людей.
На него отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Телеграф.
Угрожает ли Украине дефицит яиц
Член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук сказал, что дефицита яиц в Украине не будет.
"Как помните, год назад Россия целенаправленно уничтожила крупнейшую в Европе птицефабрику в Чернобаевке. У нас тогда тоже был перебой и росли цены в течение трех-четырех месяцев. Но в Украине много мелких и средних фермеров. У нас много фермеров, которые включились в процесс: кто-то завел тысячу голов, кто-то 5 тысяч, кто-то 10-20 тысяч, и с яйцами у нас ситуация более-менее стабилизировалась", – пояснил он.
Отметим, что в стране-агрессоре России сейчас сложился дефицит яиц.
По словам Соломчука, у РФ такая ситуация с яйцами сложилась, потому что власти не хотели заниматься развитием этой отрасли и страна полностью зависима от импорта.
"Там десять холдингов на всю страну, и все они подчиняются Путину... У них собственных мощностей нет, и поэтому цены там выросли", - добавил нардеп.
Сколько сейчас стоят яйца в Украине
Отметим, что сейчас цена яиц стартует с 55.90 гривен за десяток в супермаркете АТБ.
Цена на яйца в Украине (Скриншот)
Как мы ранее писали, эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковой ценопад".
Как мы раньше писали, в Украину завезли ядовитый сыр.