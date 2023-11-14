Как приготовить фаршированные яйца по-японски: очень быстро исчезнут со стола
Во всех японская кухня ассоциируется с любимыми суши. Однако японцы любят лакомиться не только ими, но и необычными и невероятно вкусными фаршированными яйцами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что понадобится
Такие острые яйца произведут незабываемое впечатление на гостей и очень быстро исчезнут со стола.
Для того, чтобы приготовить фаршированные яйца по-японски, понадобятся:
- яйца куриные - 9 шт.
- кунжут белый - 2 ст. л
- майонез 72% - 1/2 стакана
- соевый соус темный - 2 ч. л
- васаби - 2 ч. л
- уксус рисовый - 2 ч. л
- лук зеленый - 3 шт.
- панировочные сухари - 4 ст. л
Способ приготовления
Сначала яйца нужно поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, снять и дать постоять в горячей воде 15 минут. После этого остудите и очистите.
Семена кунжута следует положить на сухую сковородку на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности и выложите на тарелку с бумажным полотенцем.
Далее нужно измельчить зеленый лук. Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль.
Яичные желтки нужно достать и переложить в чашу блендера, добавить майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Все взбейте до однородного состояния.
В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари и еще раз взбейте.
Половинки белка выложите на тарелку, добавьте начинку и присыпьте поджаренным кунжутом сверху.
Фаршированные яйца по-японски (фото: Depositphotos)
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