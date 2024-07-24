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Как Киев принимал Олимпиаду 44 года назад: редкие фото

В Киеве проходили соревнования в рамках Олимпиады-1980 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

24 июля в Париже начинаются XXXIII Олимпийские Игры. Это хороший повод вспомнить, как 44 года назад Киев принимал единственный в своей истории Олимпийские соревнования. Олимпиада-1980 прошла в разных городах СССР и Киев был одним из них. 20 июля состоялось открытие XXII Олимпийских Игр в нашей столице. Как же это тогда выглядело?

РБК-Украина (проект Styler) собрало наиболее важные и красивые фото того эпохального события.

Киев встречает Олимпийский огонь

Согласно традиции, огонь переносится из Греции в страну-хозяйку для воспламенения олимпийского факела на стадионе. По территории Союза огонь переносили с 17 июня по 18 июля, преодолев расстояние в 4836 км.

Передача Олимпийского огня в 1980 году (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

В Украине маршрут проходил через Черновцы, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Киев, Лубны, Полтаву, Чутово и Харьков.

Спортсмены сменяли друг друга на разных участках маршрута. Пробежать "олимпийский километр" с факелом за пять минут было большой честью для каждого.

Движение колонны с олимпийским огнем от железнодорожного вокзала по современной улице Петлюры (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Участники заранее тренировались держать факел на уровне виска и элегантно передавать его.

Современный проспект Соборности, в районе бульвара Шамо. Передача Олимпийского огня (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Пронесение олимпийского огня в Киеве (фото: "Суспільне" / Сергей Пасько)

Главная Олимпийская спортивная арена - Центральный стадион

Главной спортивной ареной Олимпиады-80 в Киеве стал Центральный стадион (ныне - НСК "Олимпийский" на Великой Васильковской).

Это был самый большой стадион страны, с возможностью одновременного просмотра матчей 100 062 зрителями благодаря двум ярусам трибун. Ложа прессы могла вмещать четыре тысячи журналистов.

Ремонт объекта тогда стоил 23 млн рублей и был завершен только за две недели до начала Олимпиады.Торжественное открытие футбольного турнира на стадионе (фото: boristen70.livejournal.com)

На "Республиканском стадионе", к слову, состоялось семь футбольных матчей, которые посетили 575,5 тыс. зрителей.

Билет на футбольный матч в рамках ОИ-1980 (фото: sport.segodnya.ua)

Ранее мы рассказывали вам про состав сборной Украины на Олимпиаде-2024.

Также предлагаем вспомнить историю побед нашей команды на всех летних Олимпийских Играх.

При написании материала использовались следующие источники: издания "Спорт-Сегодня", "Уикенд", Facebook-сообщество "Старые фото Киева".

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