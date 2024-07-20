Кто из спортивных звезд едет в Париж: состав сборной Украины на Олимпиаде-2024

Летняя Олимпиада во Франции соберет более 10 тысяч спортсменов со всего мира. От Украины на Играх в этом году будут соревноваться 140 атлетов, среди которых немало медалистов прошлых лет. Национальная сборная будет представлена ​​в большинстве видов спорта.

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Украинская команда на Олимпиаде. Главное

Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек.

Это не только спортсмены, но также тренеры и вспомогательный персонал, в частности:

140 атлетов и атлеток;

12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;

95 тренеров;

24 врачей, массажистов и других специалистов;

4 водителей;

16 членов штаба национальной сборной команды Украины;

6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению.

Президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что количество спортсменов на ХХХІІІ Олимпийских играх (ОИ) будет наименьшим за всю историю участия Украины в соревнованиях. До этого самым низким показателем было 155 спортсменов – на прошлой летней Олимпиаде в Токио.

В то же время Гутцайт подчеркнул, что украинские атлеты будут представлены в большинстве дисциплин олимпийской программы. 123 лицензии получены в 26 из 32 видов спорта.

Национальная футбольная сборная выступит на ОИ впервые за годы независимости. Также украинцы будут соревноваться в дебютном виде спорта Игр-2024 – брейк-дансе.

Полный список атлетов сборной и видов спорта

НОК сформировал состав национальной сборной по представлению национальных федераций по олимпийским видам спорта и в соответствии с квалификационными требованиями.

Наибольшее количество украинских спортсменов будет соревноваться в легкой атлетике (25), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

Бадминтон: Полина Бугрова

Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (свободная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

Брейкинг (брейк-данс): Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Тяжёлая атлетика: Камила Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Гребной слалом: Виктория Ус

Гребля академическая: Дарина Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семыкин, Игорь Трунов

Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширыкина

Дзюдо: Дарья Билодид, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Тетьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорилко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Синхронное плавание: Владислава Алексиева, Марина Алексиева

Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесарь, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Настольный теннис: Саломея Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань. Главный тренер футбольной команды – Руслан Ротань.

Фото: футбольная сборная Украины на Олимпиаде-2024 (facebook.com/uafukraine)

Олимпийские звезды из Украины. Кто едет в Париж за новыми медалями

Большинство участников будущих Игр в Париже еще не имеют олимпийских наград. Однако в состав сборной Украины вошли и настоящие звезды спорта, в копилке которых есть медали с одной или нескольких предыдущих Олимпиад.

Фехтовальщица Ольга Харлан едет на Олимпийские игры в четвертый раз. В ее копилке командное "золото" в 2008 и "серебро" в 2016, бронзовые медали Игр 2012 и 2016 в личном зачете. На Олимпиаду в Париже Харлан допустили, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира в Италии, когда украинская спортсменка отказалась пожать руку россиянке.

Жан Беленюк будет представлять Украину в греко-римской борьбе и попытается повторить успех прошлой Олимпиады в Токио, где он стал абсолютным победителем с "золотом". Также Беленюк соревновался на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (завоевал для Украины "серебро").

Фото: олимпийский чемпион Игр в Токио Жан Беленюк едет на Олимпиаду в Париж (Getty Images)

Гимнаст Олег Верняев после перерыва возвращается на Олимпийские соревнования. Он не участвовал в Играх в Токио из-за дисквалификации, связанной с судебным делом по допинговым пробам. Верняев является призером Олимпиады-2016 в Рио ("золото" в соревнованиях на параллельных брусьях и "серебро" в индивидуальном зачете).

Елена Костевич впервые выступила на Олимпиаде 20 лет назад, и в целом участвовала в пяти Играх. Афины-2004 принесли на тот момент 19-летней спортсменке "золото" в стрельбе из пневматического пистолета. Впоследствии Костевич получила две бронзовые медали в Лондоне в 2012 году (стрельба с 10 и 25 метров) На Играх-2020 в Токио получила бронзу в стрельбе микст на 10 метров с Олегом Омельчуком.

Легкоатлетка Ярослава Магучих едет на Игры в Париж после недавнего триумфа. Украинке удалось побить мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет. Магучих достигла результата 2,1 м. Повторение этого прыжка на Олимпиаде-2024, вполне возможно, принесет ей "золото". На прошлых Играх в Токио Ярослава Магучих взяла "бронзу", прыгнув на 2 м, а "золото" досталось тогда россиянке Марии Ласицкене (результат 2,04 м).

Фото: Ярослава Магучих – бронзовая призерка Игр в Токио (Getty Images)

Дзюдоистка Дарья Билодид попытается превзойти успех Олимпиады в Токио-2020, где она выборола бронзовую медаль в весовой категории 48 кг. На Играх в Париже Билодид будет выступать в весе до 57 кг и в статусе чемпионки Европы по дзюдо 2024 года.

Олимпийские чемпионки Игр-2012 в Лондоне по академической гребле Наталья Довгодько и Анастасия Коженкова едут в Париж, чтобы повторить свой успех. Спортсменки выступят в квартете с Дарьей Верхогляд и Екатериной Дудченко.

Третья ракетка мира 2017-2019, многократная победительница турниров WTA Элина Свитолина будет принимать участие в Олимпиаде во второй раз. Ранее украинская звезда большого тенниса завоевала "бронзу" на Играх в Японии в 2020 году.

Пловец Михаил Романчук вошел в состав украинской сборной также во второй раз. На ОИ в Токио он получил "бронзу" на дистанции 800 м свободным стилем и "серебро" на дистанции 1500 м.

Фото: Михаил Романчук на ОИ в Японии (facebook.com/olympicua)

Людмиле Лузан (гребля на каноэ) в копилке не хватает только олимпийского "золота". На летней Олимпиаде-2020 спортсменка завоевала бронзовую медаль в одиночном заплыве на 200 м и серебряную награду в каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой. Поэтому Франция будет шансом для Лузан стать абсолютной олимпийской чемпионкой.

Боксер Александр Хижняк (весовая категория 80 кг) квалифицировался на Олимпийские игры во второй раз. Прошлая Олимпиада принесла спортсмену "серебро".

Парвиз Насибов примет участие в соревнованиях Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг. Он уже становился олимпийским призером на Играх в Токио, где взял "серебро".

Фото: Парвиз Насибов во второй раз едет на Олимпиаду от Украины (Getty Images)

Ирина Коляденко в Париже будет выступать в вольной борьбе в категории 62 кг. Украинская спортсменка является трехкратной победительницей чемпионатов Европы и завоевала "бронзу" 4 года назад на Играх в Токио.

На соревнованиях по синхронному плаванию в дуэтной программе Украину будут представлять сестры-близнецы Марина и Владислава Алексиевы. Спортсменки являются чемпионками Европейских игр 2023 года, чемпионками Европы и серебряными призерками мирового чемпионата 2022 года. На Олимпиаде в Токио сестры завоевали "бронзу" для Украины в групповом зачете.

Гимнаст Игорь Радивилов примет участие в программе по прыжкам на Олимпиаде-2024. Спортсмен уже является "бронзовым" медалистом ОИ-2012 в Лондоне в опорном прыжке. В его честь был назван один из элементов упражнений в мужских соревнованиях по гимнастике – опорный прыжок The Radivilov. Игорь Радивилов занимал призовые места на чемпионатах Европы и Кубках мира, также соревновался на Играх в Токио (7 место в командном первенстве).

При подготовке материала использовались данные портала НОК Украины, заявление главы НОК Вадима Гутцайта, официальный портал Олимпийских игр во Франции, Wikipedia.