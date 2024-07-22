Летняя Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда смотреть выступления украинцев

Уже в эту пятницу, 26 июля, стартуют летние Олимпийские игры во Франции. В течение двух недель спортсменов ждет насыщенная программа соревнований, а болельщики смогут следить за ходом событий в прямой трансляции.

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Олимпийские игры-2024. Где и когда смотреть

Считанные дни остаются до главного спортивного события этого года. С 26 июля по 11 августа 2024 внимание миллионов зрителей будет приковано к событиям ХХХІІІ Олимпийских игр, которые соберут более 10,5 тысяч спортсменов. Атлеты будут соревноваться в 32 видах спорта за 329 комплектов наград.

Олимпиада традиционно начнётся с церемонии открытия. Грандиозное действо состоится 26 июля вдоль реки Сена в Париже. Однако программа соревнований стартует еще до официального открытия – 24 июля.

Наблюдать за Играми можно будет онлайн и на ТВ. В Украине официальным транслятором стало "Суспильне".

В цифровом вещании T2 турниры будут показывать региональные телеканалы "Суспильного" и канал "Суспильне Спорт". Также трансляции будут доступны на веб-сайте "Суспильне спорт" и на "Радио Проминь".

Расписание Олимпиады по дням: программа соревнований украинских спортсменов

Первое важное событие для украинской сборной на Олимпиаде состоится еще до официального открытия Игр. Это будет футбольный матч в отборочной группе В между сборными Украины и Ирака.

Всего Украину будут представлять 140 спортсменов в 26 видах соревнований. Ниже приводим расписание турниров, в которых будут бороться за награды наши атлеты.

24 июля в 20:00. Футбол. Украина – Ирак

Также в этот день запланированы футбольные турниры в группах С и А между сборными других стран и отборочные соревнования по регби-7.

26 июля в 21:00. Официальный старт ХХХІІІ Олимпийских игр

Впервые в истории церемония открытия состоится не на стадионе. Делегации спортсменов от каждой страны будут проплывать на лодках по реке Сена вдоль зрительских трибун, которые установят на берегу. Игры торжественно откроет президент Франции Эммануэль Макрон.

Прямая трансляция на "Суспильном" начнется в 20:00.

27 июля

12:00. Прыжки в воду: 3 м, синхрон, женщины, финал

16:30. Спортивная гимнастика: квалификация, мужчины

18:00. Футбол: Украина – Марокко

20:50. Фехтование: женщины, шпага (потенциально по результату квалификации)

Украинские спортсменки сразятся в этот день в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Квалификационный отбор в спортивной гимнастике определит дальнейший соревновательный путь наших гимнастов-мужчин.

Украинская сборная по футболу сыграет второй матч в группе В с Марокко. Также состоятся медальные турниры по фехтованию, куда потенциально могут попасть украинские фехтовальщицы.

28 июля, 13:00. Стрельба: 10 м, женщины (потенциально по результату квалификации)

Украину будет представлять олимпийская чемпионка Игр в Лондоне Елена Костевич. Квалификация в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м состоится в субботу, 27 июля, а на следующий день, 28 июля, Костевич может стать участницей финального соревнования.

29 июля

12:00. Прыжки в воду: 10 м, синхрон, мужчины

17:00. Дзюдо: 57 кг (потенциальное участие в финале)

18:30. Спортивная гимнастика: команда, финал (потенциально)

20:00. Фехтование: женщины, сабля (потенциальное участие в финале)

В этот день украинцы выступят в финале прыжков в воду с 10-метровой вышки.

Следующее в программе – финальное, командное многоборье, в мужской спортивной гимнастике, куда Украина должна предварительно квалифицироваться.

29 июля также будут соревноваться призеры прошлых Олимпиад – дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщица Ольга Харлан. Украинки должны пройти квалификационные этапы, которые состоятся в течение дня.

30 июля

10:30. Стрельба: команда, 10 м, пистолет (потенциально)

14:30. Фехтование: женщины, шпага, команда

18:30. Футбол: Украина – Аргентина

21:30. Вечерняя сессия плавания (потенциально)

Футбольная сборная Украины завершит выступление на групповом этапе Олимпиады-2024 матчем против Аргентины. В случае прохождения квалификации в этот день могут состояться выступления украинцев в стрельбе из пистолета (команда). Кроме того, потенциально возможно выступление в финале вечерней сессии по плаванию медалиста Игр в Токио Михаила Романчука. Также женская команда в шпаге начнет выступления с 1/4 финала в 14:30.

31 июля

12:00. Прыжки в воду: 10 м, женщины, синхрон

13:14. Академическая гребли: женская четверка парная, финал

18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье

Украинки будут соревноваться в синхронных прыжках в воду, а также потенциально возможно участие наших атлеток в финалах по академической гребле и в мужском многоборье по спортивной гимнастике.

1 августа

10:20. Легкая атлетика: спортивная ходьба, женщины

17:00. Дзюдо: 78 кг, женщины (потенциальное участие в финале)

21:30. Вечерняя сессия плавания

В случае прохождения квалификации возможно участие украинских пловцов в финале 200-м на спине (Александр Желтяков) и полуфинале на 50-м свободном стиле (Владислав Бухов).

В этот день начнется соревновательная программа легкой атлетики – первые финалы в спортивной ходьбе. А в дзюдо будет соревноваться призерка чемпионата мира Елизавета Литвиненко.

2 августа

10:30. Стрельба из лука, смешанная команда

11:10. Утренняя сессия легкой атлетики: прыжки в высоту, метание молота

16:00 или 22:00. Футбол, четвертьфинал

21:30. Плавание: 50 м (потенциально)

Квалификация в легкой атлетике с участием рекордсменки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих. Также в этот день украинские лучники сразятся в команде, а Владислав Бухов потенциально может стартовать в финале 50-метровки вольным стилем.

Украинская сборная по футболу может сыграть свой матч 1/4 финала, если пройдет групповой этап в предыдущие дни.

3 августа

14:00. Фехтование: сабля, женщины, команда

21:20. Легкая атлетика: тройной скачок (потенциальное участие в финале)

Команда фехтовальщиц в женской сабле будет бороться за медаль Олимпиады-2024. Начало квалификации в 14:00, а финальный блок стартует в 20:00.

Марина Бех-Романчук будет квалифицироваться в тройном прыжке. Соревнования стартуют в 19:15 по Киеву, а финал запланирован на 21:20.

4 августа

19:36. Плавание: 1500 м (потенциально)

20:50. Легкая атлетика: прыжки в высоту, женщины, финал (потенциально)

21:30. Легкая атлетика: метание молота, мужчины, финал (потенциально)

Состоится финал женских прыжков в высоту, куда могут отобраться 3 украинки, включая Ярославу Магучих.

Также 4 августа в финале по метанию молота потенциально может соревноваться Михаил Кохан, а Михаил Романчук может добраться до финала в плавании на дистанции 1500 м свободным стилем.

5 августа

12:45. Спортивная гимнастика: финалы

Последний день соревнований в спортивной гимнастике отметится финалами у мужчин в упражнениях на параллельных брусьях и на перекладине.

6 августа

19:15. Борьба: женщины до 50 кг и до 68 кг

В первый день финалов в борьбе могут соревноваться украинки Татьяна Рыжко (весовая категория до 68 кг) и Оксана Ливач (весовая категория до 50 кг). В вечерней сессии могут состояться полуфинал Ливач, а также решающие стычки Рыжко.

7 августа

08:30. Легкая атлетика: спортивная ходьба, команда

11:05. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, квалификация

19:15. Борьба: женщины до 50 кг, греко-римская до 67 кг и 87 кг

23:51. Бокс: 80 кг, финал (потенциально)

Три украинских прыгуна в высоту будут бороться за выход в финал, а начнется этот день с финала в командном марафоне по спортивной ходьбе. В вечерней сессии за выход в финалы будут потенциально бороться медалисты прошлой Олимпиады в Токио Жан Беленюк и Парвиз Насибов – греко-римская борьба.

8 августа

14:20. Гребля на байдарках и каноэ: финалы

16:00. Тяжёлая атлетика: женщины, 59 кг

19:15. Борьба: греко-римская до 67 кг и 87 кг, женщины до 57 кг

21:25. Легкая атлетика: метание копья (потенциально)

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп сразится за медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 59 кг. 8 августа пройдут первые финалы в гребле на байдарках и каноэ (в частности, Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок сразятся в двойке). А в борьбе свои выступления могут завершать финалами Беленюк и Насибов.

9 августа

11:00. Художественная гимнастика: многоборье, финал

13:40. Гребля на байдарках и каноэ: финалы

17:00. Квалификация в брейкинге и финалы, женщины

19:15. Борьба: женщины до 57 кг и 62 кг

10 августа

15:00. Художественная гимнастика: команда, финал (потенциально после квалификации)

17:00. Квалификация в брейкинге и финалы, мужчины

19:15. Борьба: женщины до 62 кг

20:10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, финал (потенциально)

20:30. Артистическое плавание: дуэт, произвольная программа

11 августа

22:00. Церемония закрытия

Летние Олимпийские игры-2024 завершатся в воскресенье, 11 августа, грандиозным событием на "Стад де Франс" в Париже.

При подготовке материала использовались: расписание соревнований с официального сайта Олимпийских игр в Париже, данные НОК Украины, публикации "Суспильне Спорт".