Як Київ приймав Олімпіаду 44 роки тому: рідкісні фото

Київ зустрічає Олімпійський вогонь

Згідно з традицією, вогонь переноситься з Греції до країни-господарки для запалення олімпійського факела на стадіоні. По території Союзу вогонь переносили з 17 червня по 18 липня, подолавши відстань у 4836 км.

Передача Олімпійського вогню у 1980 році (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

В Україні маршрут проходив через Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Чутове і Харків.

Спортсмени змінювали один одного на різних ділянках маршруту. Пробігти "олімпійський кілометр" з факелом за пʼять хвилин було великою честю для кожного.

Рух колони з олімпійським вогнем від залізничного вокзалу по сучасній вулиці Петлюри (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Учасники заздалегідь тренувалися тримати факел на рівні скроні і елегантно передавати його.

Сучасний проспект Соборності, в районі бульвару Шамо. Передача Олімпійського вогню (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Пронесення олімпійського вогню в Києві (фото: "Суспільне" / Сергій Пасько)

Головна Олімпійська спортивна арена - Центральний стадіон

Головною спортивною ареною Олімпіади-80 у Києві став Центральний стадіон (нині - НСК "Олімпійський" на Великій Васильківській).

Це був найбільший стадіон країни, з можливістю одночасного перегляду матчів 100 062 глядачами завдяки двом ярусам трибун. Ложа преси могла вміщати чотири тисячі журналістів.

Ремонт об'єкта тоді коштував 23 млн карбованців і був завершений лише за два тижні до початку Олімпіади.

Урочисте відкриття футбольного турніру на стадіоні (фото: boristen70.livejournal.com)

На "Республіканському стадіоні", до слова, відбулося сім футбольних матчів, які відвідало 575,5 тис. глядачів.

Квиток на футбольний матч в рамках ОІ-1980 (фото: sport.segodnya.ua)