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Як Київ приймав Олімпіаду 44 роки тому: рідкісні фото

У Києві відбувалися змагання в рамках Олімпіади-1980 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Фелікс Коркін

24 липня у Парижі починаються XXXIII Олімпійські Ігри. Це гарний привод згадати, як 44 роки тому Київ приймав єдиний у своєї історії Олімпійські змагання. Олімпіада-1980 пройшла у різних містах СРСР, і Київ був одним з них. 20 липня відбулося відкриття XXII Олімпійських Ігор у нашої столиці. Як це було тоді?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найбільш важливі та красиві фото з тієї епохальної події.

Київ зустрічає Олімпійський вогонь

Згідно з традицією, вогонь переноситься з Греції до країни-господарки для запалення олімпійського факела на стадіоні. По території Союзу вогонь переносили з 17 червня по 18 липня, подолавши відстань у 4836 км.

Передача Олімпійського вогню у 1980 році (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

В Україні маршрут проходив через Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Чутове і Харків.

Спортсмени змінювали один одного на різних ділянках маршруту. Пробігти "олімпійський кілометр" з факелом за пʼять хвилин було великою честю для кожного.

Рух колони з олімпійським вогнем від залізничного вокзалу по сучасній вулиці Петлюри (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Учасники заздалегідь тренувалися тримати факел на рівні скроні і елегантно передавати його.

Сучасний проспект Соборності, в районі бульвару Шамо. Передача Олімпійського вогню (фото: facebook.com/retrophotokyiv)

Пронесення олімпійського вогню в Києві (фото: "Суспільне" / Сергій Пасько)

Головна Олімпійська спортивна арена - Центральний стадіон

Головною спортивною ареною Олімпіади-80 у Києві став Центральний стадіон (нині - НСК "Олімпійський" на Великій Васильківській).

Це був найбільший стадіон країни, з можливістю одночасного перегляду матчів 100 062 глядачами завдяки двом ярусам трибун. Ложа преси могла вміщати чотири тисячі журналістів.

Ремонт об'єкта тоді коштував 23 млн карбованців і був завершений лише за два тижні до початку Олімпіади.

Урочисте відкриття футбольного турніру на стадіоні (фото: boristen70.livejournal.com)

На "Республіканському стадіоні", до слова, відбулося сім футбольних матчів, які відвідало 575,5 тис. глядачів. 

Квиток на футбольний матч в рамках ОІ-1980 (фото: sport.segodnya.ua)

Раніше ми розповідали вам про склад збірної України на Олімпіаді-2024.

Також пропонуємо згадати історію перемог нашої команди на всіх літніх Олімпійських Іграх.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Спорт-Сьогодні", "Вікенд", Facebook-спільнота "Старі фото Києва".

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