Як Київ приймав Олімпіаду 44 роки тому: рідкісні фото

24 липня у Парижі починаються XXXIII Олімпійські Ігри. Це гарний привод згадати, як 44 роки тому Київ приймав єдиний у своєї історії Олімпійські змагання. Олімпіада-1980 пройшла у різних містах СРСР, і Київ був одним з них. 20 липня відбулося відкриття XXII Олімпійських Ігор у нашої столиці. Як це було тоді?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найбільш важливі та красиві фото з тієї епохальної події.
Згідно з традицією, вогонь переноситься з Греції до країни-господарки для запалення олімпійського факела на стадіоні. По території Союзу вогонь переносили з 17 червня по 18 липня, подолавши відстань у 4836 км.
Передача Олімпійського вогню у 1980 році (фото: facebook.com/retrophotokyiv)
В Україні маршрут проходив через Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, Лубни, Полтаву, Чутове і Харків.
Спортсмени змінювали один одного на різних ділянках маршруту. Пробігти "олімпійський кілометр" з факелом за пʼять хвилин було великою честю для кожного.
Рух колони з олімпійським вогнем від залізничного вокзалу по сучасній вулиці Петлюри (фото: facebook.com/retrophotokyiv)
Учасники заздалегідь тренувалися тримати факел на рівні скроні і елегантно передавати його.
Сучасний проспект Соборності, в районі бульвару Шамо. Передача Олімпійського вогню (фото: facebook.com/retrophotokyiv)
Пронесення олімпійського вогню в Києві (фото: "Суспільне" / Сергій Пасько)
Головною спортивною ареною Олімпіади-80 у Києві став Центральний стадіон (нині - НСК "Олімпійський" на Великій Васильківській).
Це був найбільший стадіон країни, з можливістю одночасного перегляду матчів 100 062 глядачами завдяки двом ярусам трибун. Ложа преси могла вміщати чотири тисячі журналістів.
Ремонт об'єкта тоді коштував 23 млн карбованців і був завершений лише за два тижні до початку Олімпіади.
На "Республіканському стадіоні", до слова, відбулося сім футбольних матчів, які відвідало 575,5 тис. глядачів.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Спорт-Сьогодні", "Вікенд", Facebook-спільнота "Старі фото Києва".