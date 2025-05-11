Как две капли воды: Притула очаровал редким фото с мамой

Украинский ведущий, а ныне волонтер Сергей Притула ко Дню матери поделился редким фото с мамой, которая недавно отпраздновала свое 70-летие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram общественного деятеля.
Так, Сергей опубликовал фото, на котором он обнимает свою маму на фоне цветущего сада и дома.
В заметке он пожелал всем матерям наилучшего и подчеркнул важность заботиться о них.
"Пусть все мамы будут здоровы и счастливы! А мы к ним заботливые и благодарные. С Днем Матери!", - написал волонтер.
В комментариях пользователи поздравили маму знаменитости и не поскупились на комплименты для звездной семьи, добавляя к своим словам эмоджи в виде огоньков и сердец.
Напомним, что 6 мая маме Сергея Притулы исполнилось 70 лет. По этому случаю телеведущий поделился фотографией, сделанной еще в 1981 году.
Сергей рассказал, что его мама всегда поддерживала его на пути к достижению целей и проявляла большую мудрость в его воспитании. Он выразил ей благодарность за все, что она для него сделала.
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