Как две капли воды: 5 украинских звезд и их зарубежные "двойники"

Говорят, что у каждого человека в этом мире есть двойник. И герои нашего материала - живое подтверждение этому.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку украинских и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга.

Настя Каменских и INNA

Наша звезда очень похожа на румынскую исполнительницу Елену Апостелян, известную многим под псевдонимом INNA.

Певица, так же как и Каменских, имеет вьющиеся волосы, смуглую кожу и карие глаза.

Сначала и вправду можно не понять, что на фотографиях не одна и та же красавица.

Настя Каменских и INNA (фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Дантес и Дамиано Давид

Исполнителя Владимира Дантеса уже давно называют "Måneskin по-украински". И действительно, поспорить с этим трудно, ведь наш певец и Дамиано Давид внешне ну очень похожи.

Владимир Дантес и Дамиано Давид (фото: коллаж РБК-Украина)

Ангелина Усанова и Адриана Лима

Схожесть представительницы Украины на Мисс Вселенная 2023 Ангелины Усановой со знаменитой бразильской супермоделью Адрианой Лимой юзеры начали замечать лишь недавно.

Так, это произошло после того, как популярный визажист-блогер Егор Андрюшин обнародовал у себя в Instagram ролик, где показал певицу в начале ролика без макияжа, а потом сделал ей креативный макияж с париком.

Пользователи сети были поражены естественной красотой украинки, отметив, что она является "двойником" Лимы.

Комментаторы назвали их "сестрами-близняшками" с похожими глазами, губами и даже выражением лица.

Ангелина Усанова и Адриана Лима (фото: коллаж РБК-Украина)

Сергей Бабкин и Ли Чон Че

Музыкант Сергей Бабкин даже сам сравнил себя с Ли Чон Че, звездой популярного сериала "Игра в кальмара".

Фанаты исполнителя, которые посмотрели этот южнокорейский проект, увидели сходство между ними и упомянули об этом в комментариях под одним из его постов.

Артист не проигнорировал эти отзывы и создал коллаж, где сравнил свою фотографию с фото Ли Чон Че. И действительно, они очень похожи.

Сергей Бабкин и Ли Чон Чеа (фото: коллаж РБК-Украина)

Вера Кекелия и Мадонна

Певица Вера Кекелия и не заметила бы, что очень похожа на Мадонну в молодости. Об этом ей указали подписчики в комментариях в одном из ее постов в Instagram.

Звезда решила провести эксперимент и сделала фотографии в стиле своего "двойника".

"Выставляю первую часть Мадонны по-украински!", - написала знаменитость, опубликовав фото, где она один в один легендарная американка.

Вера Кекелия и Мадонна (фото: коллаж РБК-Украина)