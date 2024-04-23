Як дві краплі води: 5 українських зірок та їх зарубіжні "двійники"
Кажуть, що у кожної людини в цьому світі є двійник. І герої нашого матеріалу - живе підтвердження цьому.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує для вас добірку українських і зарубіжних зірок, які запросто могли б бути дублерами один одного.
Настя Каменських та INNA
Наша зірка дуже схожа на румунську виконавицю Олену Апостелян, відому багатьом під псевдонімом INNA.
Співачка, так само як і Каменських, має кучеряве волосся, смагляву шкіру і карі очі.
Спочатку і справді можна не зрозуміти, що на світлинах не одна й та сама красуня.
Настя Каменських та INNA (фото: колаж РБК-Україна)
Володимир Дантес та Даміано Давид
Виконавця Володимира Дантеса вже давно називають "Måneskin по-українськи". І дійсно, посперечатися з цим важко, адже наш співак і Даміано Давид зовні ну дуже схожі.
Володимир Дантес та Даміано Давид (фото: колаж РБК-Україна)
Ангеліна Усанова і Адріана Ліма
Схожість представниці України на Міс Всесвіт 2023 Ангеліни Усанової зі знаменитою бразильською супермоделлю Адріаною Лімою юзери почали помічати лише нещодавно.
Так, це сталося після того, як популярний візажист-блогер Єгор Андрюшин оприлюднив у себе в Instagram ролик, де показав співачку на початку ролика без макіяжу, а потім зробив їй креативний макіяж з перукою.
Користувачі мережі залишилися враженими природною красою українки, зазначивши, що вона є "двійником" Ліми.
Коментатори назвали їх "сестрами-близнючками" зі схожими очима, губами і навіть виразом обличчя.
Ангеліна Усанова і Адріана Ліма (фото: колаж РБК-Україна)
Сергій Бабкін і Лі Чон Че
Музикант Сергій Бабкін навіть сам порівняв себе з Лі Чон Че, зіркою популярного серіалу "Гра в кальмара".
Фанати виконавця, які подивилися цей південнокорейський проект, побачили схожість між ними і згадали про це в коментарях під одним із його постів.
Артист не проігнорував ці відгуки і створив колаж, де порівняв свою світлину з фото Лі Чон Че. І справді, вони дуже схожі.
Сергій Бабкін і Лі Чон Че (фото: колаж РБК-Україна)
Віра Кекелія і Мадонна
Співачка Віра Кекелія і не помітила б, що дуже схожа на Мадонну в молодості. Про це їй вказали підписники в коментарях до одного з її постів в Instagram.
Зірка вирішила провести експеримент і зробила фотографії в стилі свого "двійника".
"Виставляю першу частину Мадонни по-українськи!", - написала знаменитість, опублікувавши фото, де вона один в один легендарна американка.
Віра Кекелія і Мадонна (фото: колаж РБК-Україна)
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