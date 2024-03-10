5 украинских звезд, которые удачно вышли замуж за миллионеров

В то время как многие женщины мечтают о браке с миллионером, эти знаменитости давно уже стали женами состоятельных мужчин. Они наслаждаются хорошей жизнью, воспитывают детей и одновременно развивают свою карьеру.

Ассия Ахат и Игорь Баленко

Скрипачка Ассия Ахат сумела добиться значительного успеха в своей карьере, несмотря на то, что классическая музыка не всегда привлекает молодое поколение.

Однако ее пение и выступления на электроскрипке нашли отклик в сердцах поклонников. За ее музыкальные достижения ей было присвоено звание "Заслуженная артистка Украины".

Конечно, такая талантливая женщина выбрала соответствующего мужчину - владельца торговой сети "Фуршет".

Их знакомство было случайным: Игорь покупал свежую газету в переходе, а Ассия проходила мимо, держа в руках скрипку.

Пара поженилась в 2000-м году, и на тот момент у каждого из них уже был ребенок. Через три года в семье появился общий ребенок - сын Филипп.

Ассия Ахат и Игорь Баленко (фото: instagram.com/ahhattassia)

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Украинская телеведущая нашла свою вторую половинку в лице казахского миллионера по имени Алмаз.

Их знакомство состоялось в 2018 году во время отдыха в Испании, после чего они много общались по телефону, проводили вместе время, что закончились признанием от Алмаза.

В феврале 2021 года влюбленные поженились на Мальдивах, а уже в ноябре того же года они официально зарегистрировали свой брак в Украине. Сейчас они живут вместе в Швейцарии.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Алла Костромичева и Джейсон Капоне

В 2015 году украинская модель вышла замуж. Ее избранником стал итальянский миллионер Джейсон Капоне.

Пара не устраивала громкую свадьбу, а предпочла тихо и скромно зарегистрировать брак в США.

В ноябре 2015 года у Аллы родился сын Сальваторе, а в июне 2023 года модель объявила о рождении дочери Авроры.

Алла Костромичева и Джейсон Капоне (фото: instagram.com/alla)

Ксения Бугримова и Сашик Лакмал

Украинская режиссер женилась на принце из Шри-Ланки по имени Сашик Лакмала. Их свадьба состоялась на побережье Индийского океана.

Вместе они воспитывают сына по имени Оскар, появившегося на свет в 2019 году.

Ксения Бугримова и Сашик Лакмал (фото: instagram.com/xenia_bugrimova​​​)

Олеся Бацман и Дмитрий Гордон

Олеся раньше работала редактором у Савика Шустера, и однажды ей пришлось взять интервью у Дмитрия.

Тогда они очень хорошо пообщались. Когда Бацман осталась без работы, Гордон поддержал ее, сделав старую знакомую внештатным корреспондентом своего издания.

С тех пор их отношения постепенно переросли из профессиональных в романтические. Несмотря на то, что у Дмитрия Ильича уже было четверо детей, с Олесей у них родились еще три девочки.

Олеся Бацман и Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/alesiabatsman​​)