Как смотреть Супербоул-2025 бесплатно в Украине: подробная инструкция

Где смотреть Супербоул-2025

Одним из вариантов для украинских болельщиков является платформа DAZN. Этот сервис предлагает бесплатную трансляцию матчей НФЛ, включая финал.

Как подключиться к DAZN

Создание аккаунта. Зайдите на сайт DAZN и пройдите простую процедуру регистрации. Вам надо будет указать свою электронную почту и придумать пароль (или войдите с помощью своей учетной записи, если вы уже зарегистрированы на платформе). После этого вам предложат указать свои имя, фамилию и верифицировать электронную почту. По желанию можно указать, что вы хотите (или не хотите) получать новости от сервиса.



Скриншот (dazn.com)

Выбор пакета. После регистрации вам будет предложено выбрать пакет подписки. Не пугайтесь, для просмотра Супербоула достаточно выбрать бесплатный вариант. справа зайдите в свой аккаунт и выберите пункт NFL Subscription (подписка НФЛ).

Подтверждение платежа. Для подтверждения бесплатной подписки вам может понадобиться ввести данные вашей банковской карты. Но не волнуйтесь, средства за подписку сниматься не будут. Кроме того, отсутствует автоматическое продление подписки.

Скриншот (dazn.com)

Когда карта будет подвязана к аккаунту DAZN вы, как пользователь в Украине, сможете бесплатно смотреть все матчи НФЛ, включая Супербоул.

Добавим, что официальным транслятором финальной игры НФЛ на телевидении в этом году будет телеканал Fox.

Что известно о Супербоуле-2025

Супербоул LIX состоится в ночь с 9 на 10 февраля (в 01:30 по киевскому времени) на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Этот город уже не впервые принимает финал НФЛ.

В поединке сойдутся две сильнейшие команды сезона: чемпион Национальной футбольной конференции (НФК) "Филадельфия Иглз" и чемпион Американской футбольной конференции (АФК) "Канзас-Сити Чифс".

Одной из самых интересных частей Супербоула станет музыкальное шоу во время перерыва. В 2025 году хедлайнером шоу будет известный американский рэпер, лауреат нынешней премии "Грэмми" Кендрик Ламар.

Кроме того, Супербоул известен не только футболом, но и дорогой рекламой. Многие компании тратят миллионы долларов на короткие ролики, которые транслируются во время игры. В 2025 году мы будем наблюдать креативные и оригинальные рекламные кампании от ведущих брендов.