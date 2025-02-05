Супербоул-2025. Крутые и очень дорогие рекламные видео, которые уже можно смотреть онлайн

Миллионы фанатов американского футбола с нетерпением ждут Супербоул-2025 (Super Bowl LIX) "Филадельфия Иглз" - "Канзас-Сити Чифс", который состоится в ночь с 9 на 10 февраля (в 01:30 по киевскому времени). Но ждут не только непосредственно финальной игры, но и потому, что в перерыве этого действа можно будет посмотреть самые дорогие рекламные ролики от крупнейших компаний. Некоторые из них, к слову, уже выпустили свои видео-шедевры, стремясь создать ажиотаж перед игрой.

Рекламный ролик Coors Light для Super Bowl

60-секундный ролик светлого американского пива Coors Light показывает граждан-ленивцев, которые в понедельник "отходят" от Супербоула. Они вялые, измученные и инфантильные. И только после того, как получают в руки прохладное "пенное", они становятся более оживленными.

Рекламный ролик Instacart для Super Bowl

Служба доставки сняла ролик "Мы здесь", в котором подчеркивают, что они могут доставить любой товар к вашей двери буквально за считанные минуты.

Рекламный ролик Häagen-Dazs для Super Bowl

Бренд мороженого премиум-класса объединил усилия с иконами "Форсажа" Вином Дизелем, Мишель Родригез и Ludacris, чтобы доказать: даже самая быстрая команда в Голливуде знает, когда следует замедлить темп и насладиться моментом.

Рекламный ролик Hellmann's для Super Bowl

Ролик бренда майонеза возрождает классическую сцену из фильма "Когда Гарри встретил Салли", на этот раз с актрисой Мег Райан, которая ловит экстаз после добавления Hellmann's в свой ранее "скучный" сэндвич. А заканчивается рекламный ролик под названием "Когда Салли встретила Hellmann's" тем, что актриса Сидни Суини повторяет классическую фразу: "Я возьму то же, что и она".

Рекламный ролик Michelob Ultra для Super Bowl

Этот 60-секундный ролик с актерами Уиллемом Дефо и Кэтрин О'Хара, где они "выносят" молодых соперников в пиклбол, играя на пиво.

Рекламный ролик Pringles для Super Bowl

Ролик бренда под названием "Зов усов" показывает, как актер Адам Броуди вызывает необычную "команду поддержки" после того, как у него закончились чипсы на вечеринке. Под звуки саундтрека из телесериала "Бэтмен" 1960-х годов усы таких звезд, как Ник Офферман, Джеймса Хардена и других покидают свой "дом" и летят в супермаркет, чтобы скупить для Броуди все банки Pringles, которые только можно.

Рекламный ролик Reese's для Super Bowl

Компания Hershey рекламирует Reese's Chocolate Lava Big Cup в рекламном ролике под названием "Не ешьте лаву". Реклама изображает рейнджера парка на действующем вулкане, который борется с толпой людей, которые путают настоящую лаву со сладостями.

"Не ешьте лаву - ешьте новую Reese's Chocolate Lava Big Cup", - призывает он их через мегафон.

В чем фишка этих рекламных роликов?

Ожидается, что Супербоул LIX в Новом Орлеане соберет более 120 миллионов зрителей, которые будут смотреть трансляцию на канале Fox и на потоковых сервисах. Таким образом этот финал действительно станет одним из самых масштабных телевизионных событий года.

Соответственно, учитывая такую значительную аудиторию, цена на рекламу достигла рекордных показателей: некоторые ролики, по информации американских СМИ, продаются за восемь миллионов долларов! Для примера, в прошлом году за право транслировать свою рекламу в перерыве Супербоула рекламодатели должны были заплатить примерно семь миллионов.

Стоит также отметить, что кроме платы непосредственно за трансляцию ролика, рекламодатели тратят еще и миллионы на их создание, что, конечно, усиливает давление на окупаемость их инвестиций. Однако для компании, чей рекламный ролик для Супербоула достигает успеха, преимущества могут сполна окупить затраты, ведь она значительно увеличит продажи за счет привлечения новых клиентов, а также повышения лояльности к бренду.

По словам исполнительного вице-президента по продаже рекламы Fox Sports Марка Эванса, нынешний микс рекламных категорий в основном включает привычных игроков: напитки, закуски и снеки, технологические и телекоммуникационные компании. Но станет больше фармацевтических компаний. Он также подчеркивает, что в большинстве роликов будет акцент на искусственном интеллекте.