Як дивитися Супербоул-2025 безкоштовно в Україні: детальна інструкція

Де дивитися Супербоул-2025

Одним з варіантів для українських вболівальників є платформа DAZN. Цей сервіс пропонує безкоштовну трансляцію матчів НФЛ, включаючи фінал.

Як підключитися до DAZN

Створення акаунту. Зайдіть на сайт DAZN та пройдіть просту процедуру реєстрації. Вам треба буде вказати свою електронну пошту та придумати пароль (або увійдіть за допомогою свого облікового запису, якщо ви вже зареєстровані на платформі). Після цього вам запропонують вказати свої ім’я, прізвище та верифікувати електронну пошту. За бажанням можна вказати, що ви хочете (або не хочете) отримувати новини від сервісу.



Скриншот (dazn.com)

Вибір пакету. Після реєстрації вам буде запропоновано обрати пакет підписки. Не лякайтеся, для перегляду Супербоулу достатньо вибрати безкоштовний варіант. праворуч зайдіть у свій акаунт та оберіть пункт NFL Subscription (підписка НФЛ).

Підтвердження платежу. Для підтвердження безкоштовної підписки вам може знадобитися ввести дані вашої банківської картки. Але не хвилюйтесь, кошти за підписку зніматися не будуть. Крім того, відсутнє автоматичне продовження підписки.

Скриншот (dazn.com)

Коли карта буде підв’язана до акаунту DAZN ви, як користувач в Україні, зможете безкоштовно дивитися всі матчі НФЛ, включаючи Супербоул.

Додамо, що офіційним транслятором фінальної гри НФЛ на телебаченні цього року буде телеканал Fox.

Що відомо про Супербоул-2025

Супербоул LIX відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого (об 01:30 за київським часом) на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані. Це місто вже не вперше приймає фінал НФЛ.

У поєдинку зійдуться дві найсильніші команди сезону: чемпіон Національної футбольної конференції (НФК) “Філадельфія Іглз” та чемпіон Американської футбольної конференції (АФК) “Канзас-Сіті Чіфс”.

Однією з найцікавіших частин Супербоулу стане музичне шоу під час перерви. У 2025 році хедлайнером шоу буде відомий американський репер, лауреат цьогорічної премії “Греммі” Кендрік Ламар.

Крім того, Супербоул відомий не тільки футболом, але й дорогою рекламою. Багато компаній витрачають мільйони доларів на короткі ролики, які транслюються під час гри. У 2025 році ми будемо спостерігати креативні та оригінальні рекламні кампанії від провідних брендів.