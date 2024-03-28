Як частота стрижок впливає на ріст волосся: правда, яка вас вразить

Багато років існувала поширена думка, що стрижка допомагає не тільки доводити до ладу волосся і полегшити розчісування, але й сприяє швидкому росту. І всі бігли до перукарні частіше, щоб шевелюра росла швидше та була пишна. При цьому жінки не замислювалися над тим, що ця думка може бути хибною.

Чи дійсно стрижка впливає на швидкий ріст волосся, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Woman`s World.

Чи варто стригти волосся частіше

Фахівці запевняють, що ніякої залежності між тим, наскільки ви часто стрижете волосся й тим, як швидко воно росте - немає. Зовсім.

Здивовані? Адже велика частина стилістів та перукарів тільки й говорять про те, що потрібно частіше обрізати волосся, а глянцеві журнали нам прищеплювали це помилкове переконання дуже багато років.

Але насправді тут не має ніякого зв'язку та й бути не може. Якщо волосся росте від самого коріння, то як воно може бути пов'язане зі стрижкою кінчиків? Ніяк.

А яка користь від стрижки

Попри те, що волосся після стрижки не стане рости швидше, стрижка кінчиків має значення. По-перше, саме так ви зможете позбавитися від посічених кінчиків, яким не допомагають бальзами та шампуні.

По-друге, якщо довго волосся не стригти, то воно стоншується і вам прийдеться відрізати при наступному відвідуванні перукарні набагато більше, ніж ви планували.

І ще один важливий факт. Стрижка та її частота ніяк не вплине на швидкість росту волосся, бо цей параметр закладений в кожну людину на генетичному рівні. Зазвичай у середньостатистичної жінки волосся відростає за один місяць на 1-2 см.

А для прискорення росту варто добре та повноцінно харчуватися, додати до раціону вітаміни, мінерали та білки. А ще доглядати за вашою шевелюрою за допомогою масок, шампуню, олії, кондиціонерів хорошої якості.