Трихолог назвала 5 вещей, которые категорически нельзя делать с волосами

Здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. Следует избегать некоторых ошибок, которые могут навредить волосам и привести к болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Лондонский трихолог Анабель Кингсли рассказала, что плохое состояние кожи головы может усилить выпадение волос, а также ослабить волосы во время роста.

Здоровье кожи головы может повлиять на общее состояние и внешний вид ваших волос.

Эксперт назвала ошибки, которые нужно избегать.

Не используйте средства, предварительно не прочитав инструкцию

При использовании любых средств по уходу за волосами следует учитывать состояние кожи головы. Следует избегать использования агрессивных средств для волос, которые могут ухудшить состояние кожи головы.

Продукты с сульфатами могут лишить кожу головы влажности, а ароматизаторы могут привести к дальнейшему раздражению, если вы уже боретесь с заболеванием кожи головы.

Вместо этого выбирайте успокаивающие ингредиенты, такие как алоэ вера, масло чайного дерева и ромашку, которые могут помочь успокоить раздражение кожи головы.

Не делайте тугие прически

Трихолог рассказала, что не стоит делать тугую прическу, например хвостик или пучки чаще двух раз в неделю. Все потому, что прически способствуют ломкости волос и липкой алопеции вдоль линии роста волос из-за выдергивания.

Такие прически также могут вызвать болезненность из-за постоянного напряжения.

Не наносите кондиционер на кожу головы

Кондиционеры часто производятся из тяжелых масел, силиконов и загустителей. При нанесении на кожу головы, которая уже естественным образом производит жир, комбинация может привести к накоплению, жирности, зуду и шелушению.

Кондиционер нужно наносить только на концы, поскольку он предназначен для увлажнения.

Солнцезащитные средства для волос

Часто все думают, что в защите от солнца нуждается только в коже лица и тела. Сильное влияние солнца может повредить состояние волос, чтобы привести к проблемам.

Важность клетчатки в рационе

Клетчатка является ключевой для поддержания здорового микробиома кишечника, который напрямую связан с микробиомом кожи головы.

Убедитесь, что ваш рацион богат клетчаткой, а именно груша, яблоко, ежевика, брокколи, брюссельская капуста и листовая зелень.

Не игнорируйте pH-баланс кожи головы

Он отыграет решающую роль в поддержании здоровья кожи головы. Когда баланс pH нарушается, то есть поверхностные продукты слишком щелочные или слишком кислые, вы можете ощущать раздражение, сухость и воспаление.

Знание и использование оптимизирующих pH продуктов гарантируют, что кожа головы остается в хорошем состоянии.

Не злоупотребляйте сухим шампунем

Сухой шампунь может стать спасением для продления времени между мытьем, но чрезмерное его использование может оказать губительное воздействие на кожу головы.

Накопление остатков сухого шампуня может закупорить волосяные фолликулы, что приведет к воспалению, зуду и даже потере волос со временем.

Трихолог рекомендует использовать сухой шампунь не более трех-четырех дней.