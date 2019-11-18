ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відомий український співак зіграв розкішне весілля

STYLERЖиття    18.11.2019 - 18:32
Відомий український співак зіграв розкішне весілля
Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: колаж РБК-Україна)

Влад Дарвін разом з Христиною Марті влаштували весілля в тайському стилі.

Український співак і композитор Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті. Спочатку молода пара обвінчалася в колі найближчих людей, а потім зіграла яскраве весілля в тайському стилі. На торжестві було безліч зіркових гостей, які поділилися своїми фотографіями в Instagram.

Основним кольором свята став червоний. На фото видно, що багато гостей прийшли саме в червоному. На столах було багато екзотичних квітів і вегетаріанських страв.

Відомий український співак зіграв розкішне весілля

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: instagram.com/darwinvlad)

Варто зазначити, що серед гостей свята були Наталя Могилевська, Alyosha, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Соломія Вітвіцька та інші. Всього було близько ста гостей.

Відомий український співак зіграв розкішне весілля

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: instagram.com/darwinvlad)

Влад Дарвін також подякував всім за теплі і щирі вітання і зазначив, що він пронесе їх через усе життя.

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: Instagram)

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (відео: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, що кращий нападник "Шахтаря" Луїс Адріано одружився на російській моделі Катерині Дорожко. Фотографії з святкування молодята опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що українська актриса і модель Аня Гресь вперше показала фотографію дитини від нардепа з "Слуги народу" Романа Грищука. Молода мама народила сина два тижні тому. Щасливі батьки назвали малюка Тимофієм.

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay оголосила про заручини і похвалилася обручкою MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина
Новини України шоубизпевец
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся