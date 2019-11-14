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Відома акторка показала дитину від нардепа з "Слуги народу" (фото)

STYLERЖиття    14.11.2019 - 22:19
Відома акторка показала дитину від нардепа з "Слуги народу" (фото)
Аня Гресь (фото: instagram.com/anya_gres)

Українська актриса і модель Аня Гресь показала дитину від нардепа Романа Грищука

Відома актриса і модель Аня Гресь, яка нещодавно народила первістка народному депутату від "Слуги народу" Роману Грищуку, вперше показала фото малюка. Знімок двотижневого Тимофія Аня виставила на своїй сторінці в Instagram.

Молода мама показала сина, який спить на руках, закутаний у ковдру, наче кокон.

Відома акторка показала дитину від нардепа з &quot;Слуги народу&quot; (фото)

Аня Гресь разом з сином Тимофієм (фото: instagram.com/anya_gres)

"Тимофій Романович Грищук. Рівно 2 тижні. Знайомтесь", - написала Аня.

Тимофій народився вагою 4,2 кг, 54 см 30 жовтня о 19:19. Перед початком переймів Аня перебувала в будівельному магазині.

Аня також опублікувала відео в мережі, в якому детально розповіла про свої пологи. Модель зізналася, що через те, що дитина була досить велика, їй довелося вдатися до кесаревого розтину.

Аня Гресь розповіла про пологи (відео: YouTube)

Варто зазначити, що дружина народного депутата вирішила народжувати в звичайному пологовому будинку на Борщагівці і не вдаватися до приватних клінік. За її словами, їй є куди витратити гроші, які беруть у таких медустановах.

Новий депутат від "Слуги народу" Роман Грищук почав зустрічатися з Анею ще під час навчання в університеті. Молода пара разом навіть грала в команді КВН "КПІ". Після КВН вони створили шоу "Мамахохотала". Весілля пара зіграла в Таїланді в 2015 році.

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