ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известный украинский певец сыграл роскошную свадьбу

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 18:32
Известный украинский певец сыграл роскошную свадьбу
Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: коллаж РБК-Украина)

Влад Дарвин вместе с Кристиной Марти устроили свадьбу в тайском стиле.

Украинский певец и композитор Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти. Сначала молодая пара обвенчалась в кругу самых близких людей, а потом сыграла яркую свадьбу в тайском стиле. На торжестве было множество звездных гостей, которые поделились своими фотографиями в Instagram.

Основным цветом праздника стал красный. На фото видно, что многие гости пришли именно в красном. На столах было много экзотических цветов и вегетарианских блюд.

Известный украинский певец сыграл роскошную свадьбу

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: instagram.com/darwinvlad)

Стоит отметить, что среди гостей торжества были Наталья Могилевская, Alyosha, Светлана Тарабарова, Наталка Карпа, Соломия Витвицкая и другие. Всего было около ста гостей.

Известный украинский певец сыграл роскошную свадьбу

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: instagram.com/darwinvlad)

Влад Дарвин также поблагодарил всех за теплые и искрение поздравления и отметил, что он пронесет их через всю жизнь.

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: Instagram)

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (видео: instagram.com/tarabarova)

Напомним, что лучший нападающий "Шахтера" Луис Адриано женился на российской модели Екатерине Дорожко. Фотографии с торжества молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что украинская актриса и модель Аня Гресь впервые показала фотографию ребенка от нардепа из "Слуги народа" Романа Грищука. Молодая мама родила сына две недели тому назад. Счастливые родители назвали малыша Тимофеем.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом MARUV отказалась лететь в Россию: названа причина
Новости Украины шоубизпевец
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь