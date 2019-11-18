Известный украинский певец сыграл роскошную свадьбу

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: коллаж РБК-Украина)

Влад Дарвин вместе с Кристиной Марти устроили свадьбу в тайском стиле.

Украинский певец и композитор Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти. Сначала молодая пара обвенчалась в кругу самых близких людей, а потом сыграла яркую свадьбу в тайском стиле. На торжестве было множество звездных гостей, которые поделились своими фотографиями в Instagram.

Основным цветом праздника стал красный. На фото видно, что многие гости пришли именно в красном. На столах было много экзотических цветов и вегетарианских блюд.

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: instagram.com/darwinvlad)

Стоит отметить, что среди гостей торжества были Наталья Могилевская, Alyosha, Светлана Тарабарова, Наталка Карпа, Соломия Витвицкая и другие. Всего было около ста гостей.

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: instagram.com/darwinvlad)

Влад Дарвин также поблагодарил всех за теплые и искрение поздравления и отметил, что он пронесет их через всю жизнь.

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (фото: Instagram)

Влад Дарвин женился на джазовой певице Кристине Марти (видео: instagram.com/tarabarova)

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