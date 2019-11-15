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Кращий нападник "Шахтаря" одружився на російській моделі (фото)

STYLERЖиття    15.11.2019 - 22:24
Кращий нападник "Шахтаря" одружився на російській моделі (фото)
Адріано одружився на російській моделі (фото: instagram.com/dorozhko)

Луїс Адріано і Катерина Дорожко узаконили свої стосунки

Колишній форвард "Шахтаря" Луїс Адріано, який також грав у "Мілані" і "Спартаку", зіграв весілля з російською моделлю Катериною Дорожко. Відповідні фото молода наречена і спортсмен опублікували на своїх акаунтах в Instagram.

В даний момент Адріано грає за бразильський "Палмейрас", але українським футбольним шанувальникам він запам'ятався, як кращий бомбардир донецького клубу "Шахтар", в якому він грав з 2007 по 2015 рік.

Кращий нападник &quot;Шахтаря&quot; одружився на російській моделі (фото)Кращий нападник &quot;Шахтаря&quot; одружився на російській моделі (фото)

Луїс Адріано і Катерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

В чемпіонаті України за кар'єру Луїс Адріано забив 77 м'ячів у 162 іграх. Варто зазначити, що у 32-річного Адріано троє дітей від колишньої дружини: старша дочка Алісія (2013 року народження) і сини-близнюки Жуан Луїс і Жуан Адріано, які народилися 9 вересня 2016 року.

Луїс Адріано і Катерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

Катерина Дорожко народилася в місті Петрозаводськ, але зараз живе у Москві, де працює моделлю. Раніше Катерина зустрічалася з іншим футболістом - півзахисником московського "Локомотива" Антоном Миранчуком.

Кращий нападник &quot;Шахтаря&quot; одружився на російській моделі (фото)

Катерина Дорожко (фото: instagram.com/dorozhko)

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський вперше став батьком. Новонароджену дівчинку назвали Олівією. Руслан є гравцем італійського клубу "Атланта", тому пологи його дружини Роксани проходили в Італії.

Раніше повідомлялося про те, що український форвард Роман Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" у жовтні.

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