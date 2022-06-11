Відомий продюсер пояснив "підводні камені" заборони російської музики в Україні

На думку Ясинського, це складне питання і потребує серйозної дискусії, в якій брали б участь не лише політики та чиновники, а й представники ринку.

"Очевидно, що ми маємо обмежити наш ринок від продукції ворожої нам держави", - каже продюсер.

В забороні російського музичного продукту є нюанси

"Окремі його (російського шоубізнесу) представники можуть бути лояльні до України, не підтримувати або навіть критикувати війну і Кремль і, наприклад, співати українською, або співати пісні, написані українськими авторами та записані в Україні, або, наприклад, бути видані українською рекординговою компанією..." - вважає Ясинський.

І така діяльність, на думку музичного експерта, - частина нашої економіки.

"І ми ж не даватимемо всім, хто підтримує нас, українське громадянство!" - каже продюсер.

Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)

Треба моніторити не тільки росіян, але й виконавців з інших країн

На думку Ясинського, якщо ці критерії є виключно політичними, то тоді потрібно моніторити політичні симпатії та виконавців зі США, Азії та Європи. Якщо це мовне питання, то критерії потрібно також опрацьовувати точніше.

"А раптом серед західних виконавців, які звучать на українському радіо, є фанати путіна, улюбленці російських олігархів чи такі, для яких не все так однозначно. Загалом тут багато нюансів, але які, на жаль, не обговорюються авторами таких законопроєктів з представниками музичного бізнесу", - додав Михайло Ясинський.

Для довідки

Михайло Ясинський в музичній індустрії вже близько 25 років. Найбільшого успіху в розвитку української музики він досяг після заснування компанії Secret Service Entertainment Agency в 2007 році.

Продюсерська компанія спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу. Secret Service ЕА має в доробку співпрацю з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil та іншими.

У 2013 році Ясинський підписав контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Відтоді артистка знайшла свою нішу в музичний індустрії і стала мегазіркою.