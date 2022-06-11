Известный продюсер объяснил "подводные камни" запрета российской музыки в Украине

По мнению Ясинского, это сложный вопрос и требует серьезной дискуссии, в которой принимали бы участие не только политики и чиновники, но и представители рынка.

"Очевидно, что мы должны ограничить наш рынок от продукции враждебного нам государства", - говорит продюсер.

В запрете российского музыкального продукта есть нюансы

"Отдельные его (российского шоубизнеса) представители могут быть лояльны к Украине, не поддерживать или критиковать войну и Кремль и, например, петь на украинском, или петь песни, написанные украинскими авторами и записанные в Украине, или, например, быть изданными на украинском рекординговой компанией..." - считает Ясинский.

И такая деятельность, по мнению музыкального эксперта, - часть нашей экономики.

"И мы же не будем давать всем, кто поддерживает нас, украинское гражданство!" - говорит продюсер.

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)

Надо мониторить не только россиян, но и исполнителей из других стран

По мнению Ясинского, если эти критерии являются исключительно политическими, то тогда нужно мониторить политические симпатии и исполнителей из США, Азии и Европы. Если это языковой вопрос, то критерии нужно также прорабатывать точнее.

"А вдруг среди западных исполнителей, которые звучат на украинском радио, есть фанаты путина, любимцы российских олигархов или такие, для которых не все так однозначно. В общем тут много нюансов, но которые, к сожалению, не обсуждаются авторами таких законопроєктів с представителями музыкального бизнеса", - добавил Михаил Ясинский.

Для справки

Михаил Ясинский в музыкальной индустрии уже около 25 лет. Наибольшего успеха в развитии украинской музыки он достиг после основания компании Secret Service Entertainment Agency в 2007 году.

Продюсерская компания специализируется на менеджменте артистов и представителей шоу-бизнеса. Secret Service ЕА имеет в активе сотрудничество с Олей Поляковой, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Олегом Винником, Натальей Могилевской, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и другими.

В 2013 году Ясинский подписал контракт с украинской певицей Олей Поляковой. С тех пор артистка нашла свою нишу в музыкальной индустрии и стала мегазвездой.