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Відома співачка відмовилася від російського громадянства заради України

STYLERЖиття    20.10.2019 - 11:26
Відома співачка відмовилася від російського громадянства заради України
Юлія Юріна відмовилася від російського паспорта (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Волистка групи YUKO відмовилася від російського паспорта

Солістка групи YUKO Юлія Юріна розповіла, що отримала українське громадянство. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "Світське життя" з Катею Осадчою.

За словами співачки, вона отримала посвідку на проживання в Україні. Вона зазначила, що документ вона робила три роки без будь-якої допомоги. Крім того, вона нагадала Сергію Притулі, що він обіцяв їй допомогти прискорити отримання українського громадянства.

Юлія Юріна відмовилася від російського паспорта (відео: YouTube/Світське життя)

Варто зазначити, що все почалося з того, що група YUKO брала участь у Національному відборі на Євробачення 2019. Тоді Притула на сцені запитав у Юлії, якщо їх група переможе у нацвідборі, чи вона хоче отримати українське громадянство, враховуючи, що тоді вона була з російським паспортом.

Того вечора Юлія заявила, що вона хоче змінити своє громадянство. Крім того, вона здивувала всіх своєю вимовою українською мовою. Тоді вона розповіла, що є громадянкою Росії, але вже кілька років проживає на території України.

Нагадаємо, що етнічним українцям планують давати часткове громадянство. У Міністерстві закордонних справ вже підготовлено відповідний законопроект. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-марафонону.

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