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Етнічним українцям планують давати часткове громадянство

Новини » Політика    10.10.2019 - 20:38
Етнічним українцям планують давати часткове громадянство
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У МЗС підготовлено відповідний законопроект

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що етнічним українцям планують надавати часткове громадянство. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, в Міністерстві закордонних справ підготовлено відповідний законопроект. Прийняття законопроекту дозволить повернути українців і боротися з міграцією.

"Ми вже практично вибудували структуру, як дати етнічним українцям можливість стати частково громадянами України. Тобто мати можливість надати їм громадянство. Головна проблема була, що вони хочуть залишитись громадянами тих країн, в яких вони живуть - ред.). Вже зараз придумана ця конструкція", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що законопроект повинен вирішити питання з оплатою податків для таких громадян.

"Ми будемо вводити законопроект. Вони будуть платити податки. Там є складні питання, тому що якщо ти громадянин двох країн, то де ти платиш податки? Для нас важливо все так врегулювати, щоб їх підприємство було в Україні. Тоді юридично оформлене підприємство тут платило податки. Це питання вплине", - додав він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, що живуть в інших країнах. У партії "Слуга народу" пояснили, що ця ініціатива буде стосуватися не всіх країн.

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