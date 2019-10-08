ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перепис населення: що будуть питатися у українців

STYLERЖиття    08.10.2019 - 19:07
Перепис населення: що будуть питатися у українців
Перепис населення України (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

Перепис населення України повинен відбутися в 2020 році

У проекті держбюджету-2020 говорилося, що на перепис населення в наступному році буде виділено 3,4 млрд грн. При цьому раніше Дмитро Дубілет заявляв, що це необхідно як мінімум 5 млрд грн. Про це повідомляє "КП" в Україні".

У Кабінеті міністрів кажуть, що перепис населення наведе порядок у питанні надання соцпослуг і соцзахисту. Для цього до кінця цього року уряд планує порівняти дані основних державних реєстрів.

За словами політолога Володимира Бондаренка, перепис населення потрібен для того, щоб не було перекосів при проведенні різноманітних реформ, включаючи трудову і пенсійну реформи. Для цього необхідно знати точну кількість трудоспоспособного і передпенсійного населення.

Перепис населення: що будуть питатися у українців

Перепис населення України (фото: pixabay.com)

Що будуть питати?

У тих хто буде проводити перепис населення є 12 базових питань, включаючи ПІБ, стать, вік, дата і місце народження, сімейний стан, громадянство, освіта, джерела існування, житлові умови і т. д.

При цьому до кожного з цих питань можуть задати уточнюючі питання. Наприклад, якщо мова йде про доходи, то переписувачі можуть уточнити, чи отримували ви в цьому місяці перекази з-за кордону, соцдопомогу, аліменти, доходи від оренди житла і т. д.

Директор інституту демографії і соцдосліджень Елла Лібанова розповіла, що в анкеті буде 50 питань і всі їх необхідно відповідати чесно, не побоюючись, що ці дані підуть в податкову службу або інші відомства.

Перепис населення: що будуть питатися у українців

Шахрай (фото: pixabay.com)

Як не потрапити до рук шахраїв?

Щоб не стати жертвою шахраїв у переписувача необхідно вимагати пред'явити посвідчення, в якому має бути фотографія, ПІБ, координати переписного ділянки. Крім того, у нього повинен бути паспорт.

Якщо ж переписувач відмовляється показувати документи, то його не слід впускати в квартиру і відповідати на запитання. Найкраще в таких випадках викликати поліцію.

Варто зазначити, що більшість країн проводять перепис населення кожні 10 років. В Україні перепис насления проводився лише один раз - у 2001 році.

Кабмін вніс до Ради закон щодо формування держполітики у сфері зайнятості Чисельність населення України впала нижче 42 мільйонів
Новини України населениеПерепись
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся