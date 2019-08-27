Зради і конфлікти: астролог розповів, на кого чекають серйозні проблеми в коханні

Любовний гороскоп на кінець літа і початок осені підкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв загрожують досить серйозні випробування у стосунках з партнерами. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі називає три знаки Зодіаку, яким буде складно зберегти гармонію в період з 27 серпня по 2 вересня.

Астролог вважає, що для деяких знаків Зодіаку в цей час існує ризик або пережити зраду, або ж самим закрутити роман на стороні.

Телець

Любовний союз представника цього знака може пройти випробування зрадою. Експерт радить придивитися до свого партнера, щоб зрозуміти, які проблеми є у ваших стосунках. Спробуйте відверто і спокійно поговорити зі своєю другою половинкою, як можна їх вирішити.

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Рак

Раки також можуть зіткнутися із зрадою. Але ініціатором зради стануть вони самі. Астролог каже, що у них з'явиться спокуса закрутити службовий роман. У будь-якій ситуації гарненько подумайте, чи треба вам це. Зірки радять не тримати образу на рідну людину, тоді любовні стосунки подарують вам радість і щастя.

Близнюки

Астролог каже, що каменем спотикання у стосунках Близнюків з їх половинками можуть стати питання правильності виховання дітей. А якщо у вас ще немає дітей, то може гостро постати питання про спадкоємців. Перш ніж прийняти важливе рішення, добре все обміркуйте і не рубайте з плеча.

Нагадаємо, нещодавно астролог назвав найбільш невдалі дні для представників усіх зодіакальних сузір'їв. Експерт вважає, що для кожного знака є певний день, коли його починають переслідувати невдачі.

Раніше ми писали про те, що український вчений пояснив феномен "прокляття загадкової планети Нібіру", а також розповів про день, коли на Землі перестане існувати життя.

До речі, не так давно експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли слід очікувати нового потужного метеоудара. Геомагнітна буря змусить відчувати метеозалежних людей розбитими і пригніченими.