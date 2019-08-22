Астролог назвав найбільш невдалі дні для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Астролог назвав дні, коли представникам різних знаків Зодіаку варто бути обачнішими

Гороскоп 2019 підкаже, які дні для всіх представників зодіакальних сузір'їв вважаються невдалими, а часом навіть небезпечними. Астрологічний прогноз склав відомий астролог Павло Глоба, який дав пораду для кожного знака Зодіаку, як себе поводити в небезпечні дні, щоб не накликати біду.

Так, більшість нумерологів і астрологів сходяться на думці, що у кожного знака є свій невдалий день тижня.

Овен

Овни своїм невдалим днем можуть вважати п'ятницю. Енергетичний дисбаланс цього дня може негативно впливати на представників даного знаку. Астролог радить Овнам не планувати на п'ятницю важливі справи та зустрічі, а більше відпочивати і розслаблятися.

Телець

Поганий день Тельця - вівторок. У цей день представники знаку можуть відчувати сильне емоційне напруження і різко реагувати на критику в свою адресу. У вівторок велика ймовірність конфліктів або ж просто поганого самопочуття.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Близнюки

Близнюки неспроста не люблять понеділки. У ці дні вони ризикують перевтомитися або піддати себе перенавантаженням. Якби Близнюки могли дозволити собі відпочивати по понеділках, це суттєво вплинуло б на їх успішність протягом наступних днів.

Рак

У представників цього знака немає конкретного невдалого дня. Єдине, в чому сходяться всі астрологи, це вплив Місяця на Раків. Вони дуже погано переносять дні зміни фаз супутника Землі: повнолуння і новолуння. У ці дні астролог не рекомендує займатися активною фізичною або розумовою працею, щоб не впасти в депресію.

Лев

Довгоочікувана і улюблена для всіх субота Левам зазвичай приносить неприємності. Саме в суботу Левам властиво показувати оточуючим не найкращі властивості свого характеру, що в майбутньому може погано позначатися на їх репутації.

Діва

Як і у Раків, поганих днів в календарі у них немає. Але ось останні числа кожного місяця здатні вивести Дів з рівноваги. Не виключено, що справа тут зовсім не в езотериці, а в психології. Адже любителі усе впорядковувати Діви кінці наприкінці місяця починають прагнути встигнути завершити безліч справ, впадають в паніку і починають сильно нервувати.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Для них невдалим днем тижня, як і для Тельців, є вівторок. У ці дні вони відчувають себе озлобленими, здатні відчувати огиду до деяких речей, подій і навіть людей. По вівторках Терези найчастіше звинувачують оточуючих в своїх бідах і помилках, а також відмовляються визнавати, що вони в чомусь були неправі.

Скорпіон

Такий довгоочікуваний кінець робочого тижня, як п'ятниця, для Скорпіонів є несприятливим і вкрай невдалим. По п'ятницях Скорпіони легко попадаються на вудку своїх комплексів та страхів, а також виявляють не найкращі риси характеру.

Стрілець

Неприємні сюрпризи найчастіше чекають представників цього знака Зодіаку по середах. У ці дні тижня вони нерідко сильно втомлюються, починають погано себе почувати і вступати в конфлікти з близькими людьми. Астролог радить по середах Стрільцям бути як можна більш стриманими і терплячими.

Козеріг

Невдалий день для Козерогів - це однозначно четвер. У ці дні тижня зазвичай їм хочеться розслабитися і відпочити, але зробити цього не виходить з різних причин. По четвергах Козерогам краще запасатися стійкістю, витримкою і терпінням.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

Водолій є єдиним знаком зодіаку, для якого найбільш невдалим днем тижня є неділя. У цей день багато Водоліїв замість так необхідного для них відпочинку починають навіщось думати про наближення нового робочого тижня, чим і псують настрій. До вечора неділі вони стають сумними й дратівливими.

Риби

Рибам рідко щастить по п'ятницях. В ці дні у них майже нічого не виходить. Їхні близькі та друзі не знаходять спільну мову з ними, а другі половинки раптово влаштовують скандал на порожньому місці. Але, на думку астрологів, перетворити п'ятницю у звичайний будній день, який не відрізняється від інших, під силу самим Рибам.

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