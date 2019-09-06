ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як зміниться курс долара у вересні: аналітики дали прогноз

STYLERЖиття    06.09.2019 - 11:52
Як зміниться курс долара у вересні: аналітики дали прогноз
Курс долара в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерт дав прогноз, яким буде курс долара до середини вересня

Гривня зміцнить свої позиції по відношенню до американської валюти, і протягом найближчого тижня до 13 вересня курс долара знизиться з 25,31 (встановлений Нацбанком України станом на 6 вересня) до 25,1. Відповідний прогноз дав старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, передає "Обозреватель".

Експерт зазначив, що до середини місяця готівковий долар можуть продавати на 25,1/25,4 гривень, а на міжбанку - 25,2-25,3 гривень.

Як зміниться курс долара у вересні: аналітики дали прогноз

Курс долара в Україні (Ілюстративне фото: twitter.com/narodna_pravda)

Зазначимо, що вчора, 5 вересня, міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,96 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України 5 вересня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро.

Аналітик нагадав, що на початку останньої декади серпня долар на міжбанку наблизився до рівня 25 гривень, порівнявся з ним та пішов вгору, після чого стабілізувався в середині діапазону 25,0-25,5 гривень. Готівковий долар повернувся в цей діапазон.

Як зміниться курс долара у вересні: аналітики дали прогноз

Курс долара в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, на думку директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина, міцна гривня наприкінці літа зовсім не стала аномалією.

"Специфіка України така, що під час виборів в Україну приходять специфічні капітали, і це сприяє зміцненню гривні", - розповів він.

Нагадаємо, глава Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара ув 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Як повідомлялося раніше, експерти пов'язують курс долара в Україні з фактором торговельних конфліктів США і Китаю і вказують на ризики до відскоку в область 26-27 гривень вже цієї осені. Якщо США і Китаю все-таки вдасться домовитися, то гривня може залишитися поблизу позначки 25.

Додамо, що раніше аналітики дали неоднозначний прогноз щодо курсу валют і розповіли, як це позначиться на цінах.

НБУ підвищив офіційний курс долара НБУ підвищив офіційний курс євро
Новини України курсы валютГривняКурс гривніКурс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся