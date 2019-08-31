Курс долара у вересні: аналітики дали невтішний прогноз

Курс долара (фото: колаж РБК-Україна)

Непередбачені обставини можуть ускладнити ситуацію

Осінь для гривні є сезоном девальвації, а тому курс долара найближчим часом почне стабільно зростати. Своїми прогнозами з українцями поділилися аналітики, передає Сьогодні.

Директор економічних програм Василь Юрчішин вважає, що в цьому році гривня веде себе цілком зрозуміло, передбачувано і прогнозовано. Зміцнення відбувалося до кінця літа внаслідок різного роду виборів.

"Специфіка України така, що під час виборів у країну приходять специфічні капітали, і це сприяє зміцненню гривні", - повідомив він.

А ось загострений інтерес іноземних інвесторів до українських цінних паперів експерт називає непередбаченою обставиною.

"Швидше за все, це обумовлено діями міністерства фінансів і Нацбанком, тому що прибутковість облігацій і ставки рефінансування надзвичайно висока, 18-19%", - говорить Василь Юрчишин.

Перше масове погашення таких облігацій має відбутися вже у вересні, і це відразу позначиться на курсі гривні.

Що буде з курсом долара у вересні (фото: РБК-Україна)

"Відмітка у 25 гривень протягом останніх трьох років виступає в якості значущого рівня, поблизу якого зростання української валюти втрачає чинність. Схоже, цей сценарій стався у серпні, незважаючи на те, що гривня стала лідером за приростом до долара з початку року, додаючи в якийсь момент більше 10%", - сказав керівник EXANTE України Володимир Позній.

Серед причин, які можуть сприяти послабленню української валюти, аналітик також виділяє торгові війни і ослаблення валют країн.

Нагадаємо, що експерти розповіли, яким буде курс долара через місяць і що чекає українців в подальшому. Стабільний курс пов'язаний з повідомленням про візит глави Світового банку в Україну.

Також ми писали, що буде з валютою найближчим часом. А ось інший експерт, старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, вважає, що варто очікувати невеликого пониження курсу.