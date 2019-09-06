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Как изменится курс доллара в сентябре: аналитики дали прогноз

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 11:52
Как изменится курс доллара в сентябре: аналитики дали прогноз
Курс доллара в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперт дал прогноз, какой будет курс доллара к середине сентября

Гривна укрепит свои позиции по отношению к американской валюте, и в течение ближайшей недели до 13 сентября курс доллара снизится с 25,31 (установленный Нацбанком Украины по состоянию на 6 сентября) до 25,1. Соответствующий прогноз дал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает "Обозреватель".

Эксперт отметил, что к середине месяца наличный доллар могут продавать на 25,1/25,4 гривен, а на межбанке - 25,2-25,3 гривен.

Как изменится курс доллара в сентябре: аналитики дали прогноз

Курс доллара в Украине (Иллюстративное фото: twitter.com/narodna_pravda)

Отметим, что вчера, 5 сентября, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,96 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 28,06 гривен за евро.

Аналитик напомнил, что в начале последней декады августа доллар на межбанке приблизился к уровню 25 гривен, сравнялся с ним и пошел вверх, после чего стабилизировался в середине диапазона 25,0-25,5 гривен. Наличный доллар вернулся в этот диапазон.

Как изменится курс доллара в сентябре: аналитики дали прогноз

Курс доллара в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кстати, по мнению директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, крепкая гривна в конце лета совсем не стала аномалией.

"Специфика Украины такова, что во время выборов в Украину приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны", - рассказал он.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий 5 сентября заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Как отметил Смолий, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг. Кроме того, на укрепление гривны повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

Как сообщалось ранее, эксперты связывают курс доллара в Украине с фактором торговых конфликтов США и Китая и указывают на риски к отскоку в область 26-27 гривен уже этой осенью. Если США и Китаю все-таки удастся договориться, то гривна может остаться вблизи отметки 25.

Добавим, что ранее аналитики дали неоднозначный прогноз по курсу валют и рассказали, как это отразиться на ценах.

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