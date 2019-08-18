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Що відбувається з доларом і як це позначиться на цінах: неоднозначний прогноз аналітиків

STYLERЖиття    18.08.2019 - 12:30
Що відбувається з доларом і як це позначиться на цінах: неоднозначний прогноз аналітиків
Курс долара (фото: колаж РБК-Україна)

За словами експертів, українців очікують приємні зміни

Вже з початку тижня, 19 серпня прогнозується незначне зниження доллара до гривні. Такою думкою з українцями діляться фінансові аналітики, передає видання "ФАКТИ".

Аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб стверджує, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,1 грн, а готівковий долар у банках може коштувати близько 25,0−25,3 грн. .

До речі, партнер компанії iPlan Сергій Микулі зазначає, що для споживачів такий курсовий тренд - позитивний, оскільки вони можуть купувати більше імпортних товарів за більш дешеву ціну. З нюансів варто відзначити, що можуть подешевшати техніка і одяг, але пально-мастильних матеріалів падіння цін навряд чи торкнеться.

Що відбувається з доларом і як це позначиться на цінах: неоднозначний прогноз аналітиківКурс долара (фото: Юлія Березовська/прес-офіс НБУ)

А от для виробників фактор зміцнення гривні має негативний ефект: як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх, почнуть падати обсяги продажів.

У цілому, в серпні різких стрибків курсу експерти не прогнозують. За словами аналітиків, найближчим часом долар може вирости до 26 грн, а восени - до 27-28 грн. Неприємна новина полягає в тому, що стабільне зростання курсу долара навряд чи почнеться з перших чисел серпня.

Раніше ми писали, що офіційний курс долара також наближається до психологічної позначки.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень.

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