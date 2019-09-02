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Гривня міцнішає: експерти дали прогноз курсу долара на найближчий час

STYLERЖиття    02.09.2019 - 14:52
Гривня міцнішає: експерти дали прогноз курсу долара на найближчий час
Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Курс долара відносно української гривні минулого тижня істотно не змінився

Курс американського долара по відношенню до української гривні за минулий тиждень залишився в тому ж діапазоні і не зміг перевалити межу 25,20 гривень. Якщо на міжбанку курс "просів" на п'ять копійок, закривши минулу сесію на позначці в 25,16 грн, то готівковий курс залишився незмінним - 25,17 гривень за долар США.

Такими даними поділився аналітик Максим Пархоменко, який також назвав причини стабільності гривні і озвучив прогноз на найближче майбутнє, пише Сегодня.

Фахівець вважає, що на стабильне положення гривні вплинув аукціон Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що пройшов минулого тижня - 27 серпня.

Гривня міцнішає: експерти дали прогноз курсу долара на найближчий час

Курс долара в Україні (фото: npr.org)

"За рахунок високого попиту на п'ятирічні облігації був підвищений попит на гривню, завдяки чому ми бачимо поточну впевненість нашої валюти. Загальний обсяг розміщень становив 1,8 млрд гривень", - розповів Пархоменко.

Крім того, на наступному тижні також планується проведення великого аукціону ОВДП, що може позитивно позначиться на стабільності національної валюти.

Виходячи з цього, аналітик прогнозує курс гривні в діапазоні 25,10-25,20 за один долар США.

До речі, нещодавно експерти розповіли, що з продуктового кошика подорожчає восени, а що, навпаки, упаде в ціні.

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